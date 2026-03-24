미국 AI 및 로봇 경쟁력 강화 자문 기구

'특별경쟁연구프로젝트' 참여



로봇 산업 주도권 확보 위한 위원사 활동

피지컬AI 기반 로보틱스 기업 가운데 대표격

현대자동차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스가 미국의 로봇 전략과 방향을 수립하는 민간 '싱크탱크'에서 핵심 플레이어로 참여한다.

미국 민간 싱크탱크인 '특별경쟁연구프로젝트(The Special Competitive Studies Project, 이하 SCSP)는 최근 '첨단제조 로봇 국가안보위원회(National Security Commission on Robotics for Advanced Manufacturing)'를 출범하고, 미국이 로봇 산업 주도권을 확보하기 위한 방향을 제시할 계획이라고 24일 밝혔다.

현대차그룹의 로보틱스 계열사 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'. 현대차그룹 AD 원본보기 아이콘

2021년 출범한 SCSP는 구글의 전 CEO 에릭 슈미트가 이끄는 초당파·비영리 민간 기구로, AI, 로보틱스, 반도체와 같은 첨단 기술이 국가 안보, 경제, 사회 등에 미치는 영향을 연구하고, 미국의 중장기 경쟁력 강화 방안에 대해 자문하는 역할을 수행한다.

새로 출범한 '첨단제조 로봇 국가안보위원회'는 SCSP의 일리 바이라크타리 CEO를 비롯해 노스캐롤라이나주 테드 버드 상원의원(공화당), 미시간주 엘리사 슬롯킨 상원의원(민주당)이 공동의장을 맡기로 했다.

각 당의 상당한 영향력을 지닌 상원의원이 위원회에 참여하는 만큼, 단순 자문 기구를 넘어 미국의 차세대 로봇 전략을 수립하는 실질적 정책 설계 기구의 역할을 하게 될 것으로 업계는 보고 있다.

특히 로봇, 피지컬AI를 연구하는 산업, 학계, 기관이 대거 참여했다는 점도 눈에 띈다. 보스턴다이나믹스를 비롯해 엔비디아, AMD, GM, 미시간대학, 오하이오 주립대학, MIT 산업성능센터 등이 위원단으로 구성됐다. 보스턴다이나믹스는 미국 내 피지컬AI 기반 로보틱스 기업 가운데 대표격으로 참여하며, 브랜던 슐만(Brendan Schulman) 부사장이 위원으로 활동할 예정임.

위원회는 차세대 로봇 기술을 확대 적용하기 위한 국가 전략의 핵심 설계자 역할을 수행하고, 공공 및 민간 부문의 협력을 통해 연구실과 현장 간 격차를 해소하는 것을 목표한다고 밝혔다.

구체적으로 ▲공공-민간 투자 연계 및 자동화 시스템 확대 위한 국가 프레임워크 구축 ▲로보틱스 관련 우수 인력 양성 및 확보 ▲로보틱스 공급망 개선 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 전략적 목표 설정 ▲로보틱스 분야 미국의 시장 리더십 확보를 위한 생태계 강화 등을 중점적으로 수행한다.

브랜던 슐만 보스턴다이나믹스 부사장. 원본보기 아이콘

위원회는 1년간 진행되며, 자문 결과는 내년 3월 발표될 예정이다.

올 초 CES를 통해 글로벌 로봇산업의 선도 기업으로 자리매김한 보스턴다이나믹스는 위원회에 참여하는 각 분야 전문가들과 함께 미국의 로보틱스 기술 경쟁력 강화와 제조 역량 확보를 위해 공동의 노력을 펼친다는 계획이다. 그동안 확보한 로보틱스 연구 사례와 산업 현장 경험을 공유하고 제조, 물류, 인프라 등 다양한 산업에서의 활용 가능성을 제시할 것으로 기대된다.

특히 위원회 참여를 통해 미국 로봇산업의 규제, 지원 정책 수립 과정에서 영향력을 행사할 수 있게 됐다는 점에서 의미가 있다. 미국은 정부차원의 로봇 산업 육성에 대한 강력한 의지를 드러내고 있다.

앞서 미 상무부는 10일(현지시간) 미국 산업용 로봇, 휴머노이드 로봇 등 미국 로봇 제조 기업 관계자들이 참석한 가운데 회의를 진행했다. 미국 로봇 산업의 현주소를 점검하고 정부 차원의 지원 방안을 모색하기 위한 차원이었다.

이 자리에는 보스턴다이나믹스를 비롯한 엔비디아, 오픈AI, 테슬라 등 주요 기업의 핵심 관계자들이 대거 참여해 다양한 의견을 교환한 것으로 알려진다.

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회의에 참석한 브랜던 슐만 보스턴다이나믹스 부사장은 "로보틱스 산업에 대한 정부의 적극적인 지원을 통해 빠른 시일 내 정책 방향이 수립될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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