신보-기업은행, 지역기업에 6100억원 우대보증 공급

신용보증기금과 IBK기업은행이 비수도권 지역 기업의 자금조달 부담을 낮추기 위해 총 6100억원 규모의 우대보증 공급에 나선다.

신용보증기금은 24일 중소기업은행과 "지역 균형성장을 위한 금융지원 업무협약"을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 지역 소재 기업의 경쟁력 강화를 위해 유동성을 확대 지원하고 금융비용 부담을 완화하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 기업은행은 신보에 총 257억원을 출연한다. 특별출연금 230억원과 보증료 지원금 27억원이다. 신보는 이를 재원으로 총 6100억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다.

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지원 대상은 비수도권 지역에 소재한 기업 가운데 신성장동력산업 영위 기업, 수출기업 및 해외진출기업, 유망창업기업 등이다. 신보는 특별출연 협약보증을 통해 3년간 보증 비율 100%를 적용하고 보증료를 0.3%포인트 차감 지원한다. 보증료 지원 협약보증의 경우에는 3년간 연 0.6%포인트의 보증료를 지원해 기업의 금융비용 부담을 낮출 방침이다. 신보 관계자는 "이번 협약으로 지역 중소기업이 원활한 자금 유동성을 확보해 안정적인 경영 환경을 조성하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 유관기관과의 지속적인 협력을 통해 지역 특화 금융지원 확대 등 지역 균형성장에 기여하겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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