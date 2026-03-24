9개 운영주체 협력 네트워크 구축

폐지하보도와 지하철 유휴공간 등 도심 내 공실을 활용해 스마트팜을 조성하는 사업인 '대전팜'이 활성화된다.

대전시가 24일 도심 공실을 활용한 스마트팜 '대전팜' 운영 활성화를 위해 운영 주체 간 협력체계를 구축하는 '대전팜 협의체'를 구성하고 대전일자리경제진흥원에서 제1차 협의체 회의를 개최했다.

'대전팜'은 2023년부터 추진돼 현재 9개소가 운영 중으로, 기술연구형, 테마형, 실증형 등 다양한 유형으로 운영되며 도시형 스마트농업 모델로 자리 잡고 있다.

이번 협의체는 운영 주체 간 정보 공유와 네트워크 형성을 통해 '대전팜'의 자생력을 강화하고, 생산·유통·체험·홍보 등 분야별 협력을 활성화하기 위해 구성됐다.

이날 회의에는 대전팜 운영 주체 9개소와 대전일자리경제진흥원, 대전시 농생명정책과 관계자 등이 참석해 협의체 운영 방향을 논의하고, 운영 현황과 주요 성과를 공유했다.

또한 운영 과정에서 발생하는 애로사항과 개선 방안에 대해 의견을 나누고, 체험 프로그램 확대와 홍보 연계 등 향후 협력 과제도 함께 논의했다.

협의체는 앞으로 분기별 정기회의를 통해 ▲운영 우수사례 발굴 및 확산 ▲운영 개선 방안 모색 ▲협력사업 추진 등 다양한 활동을 이어갈 계획이다.

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박영철 대전시 녹지농생명국장은 "대전팜 협의체를 통해 운영 주체 간 현장 경험과 노하우를 공유하고 협력을 강화함으로써 도심형 스마트농업이 보다 안정적으로 자리 잡을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 대전팜이 시민에게는 체험과 교육의 공간으로, 운영 주체에게는 지속가능한 사업 모델로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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