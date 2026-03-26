기업 수요 기반 실무형 교육 협력 강화

한국외국어대학교 G-RISE(Regional Innovation System & Education)사업단이 지난 19일 한국외대 글로벌캠퍼스 백년관 3층 중회의실에서 '디지털마케팅실습' 교과목 연계 기업들과 기업 수요기반 실무형 디지털 마케팅 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

한국외대 G-RISE(Regional Innovation System & Education)사업단이 지난 19일 한국외대 글로벌캠퍼스 백년관 3층 중회의실에서 ‘디지털마케팅실습’ 교과목 연계 기업들과 기업 수요기반 실무형 디지털 마케팅 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 한국외국어대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 기업 수요를 반영한 실무 중심 교육 체계를 구축하고 교육·실습·프로젝트를 공동으로 운영해 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 디지털 마케팅 인재를 체계적으로 양성하기 위해 마련됐다.

특히 빠르게 변화하는 디지털 산업 환경에 대응하고, 현장 요구를 교육 과정에 적극 반영하는 데 중점을 뒀다.

이날 협약식에는 이윤석 한국외대 G-RISE사업단장을 비롯해 서동광 ㈜매일새옷 대표, 김현배 ㈜베케이코리아 대표, 임준영 ㈜브랜드아키텍츠 대표, 한승희 ㈜한스프롬 대표 등 주요 관계자들이 참석해 산학협력 방향과 구체적인 실행 방안을 논의했다.

참석자들은 디지털 마케팅 분야에서 요구되는 핵심 실무 역량을 공유하고 이를 교육 프로그램에 효과적으로 반영하기 위한 다양한 의견을 교환했다.

협약에 따라 각 기업은 ▲교육과정 공동 개발, 운영 ▲현장 중심 실습, 프로젝트 추진 ▲인턴십, 채용 연계 협력 ▲멘토링 및 전문가 네트워크 구축 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 예정이다.

특히 실제 기업 과제를 기반으로 한 프로젝트 수행과 인턴십을 강화하여 학생들의 실무 적응력을 높이는 데 주력할 계획이다.

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이윤석 한국외대 G-RISE사업단장은 "기업 수요 기반의 실무형 디지털 마케팅 교육 모델을 통해 학생들이 현장에서 요구되는 직무 역량을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "기업과의 긴밀한 협력을 바탕으로 교육과 취업을 연계하는 실질적인 성과를 창출해 나가겠다"고 말했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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