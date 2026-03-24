동양저축은행, 태블릿 기반 신개념 ‘스텔라 브랜치’ 본격 운영

동양저축은행(대표이사 임선일)이 태블릿 기반의 신개념 특화 지점인 '스텔라 브랜치(Stella Branch)'를 공식적으로 선보인다.

이번에 론칭한 '스텔라 브랜치'는 금융소비자의 자산을 적극적으로 보호하고 편의성을 혁신적으로 높이기 위한 3대 핵심 기능을 탑재한 것이 특징이다.

먼저, 금융사기 취약계층을 위한 '안심동행 서비스'다. 창구에서 현금을 출금하거나 입금하는 고객을 대상으로 은행 전용 차량을 이용해 자택까지 안전하게 동행하는 서비스다. 특히, 차량 탑승 시 내부에서 보이스피싱 예방 영상이 지속적으로 송출된다. 만약 고객이 사기에 당한 상태임을 인지하게 되면 즉시 운전자에게 사실을 알릴 수 있으며, 운전자는 은행의 사고예방 대응 수칙에 따라 관할 경찰서 등에 신속하게 제보하여 금융사고를 골든타임 내에 차단한다.

최근 기승을 부리는 불법사금융 피해자를 구제하기 위한 서비스도 마련됐다. 불법적인 고금리 이자를 납부 중이거나 해당 대출을 이용하는 고객은 '스텔라 브랜치'를 통해 동양저축은행의 정상적인 대환대출을 신청할 수 있다. 뿐만 아니라, 동양저축은행의 고문 변호사를 통한 법률적 대응 지원까지 받을 수 있어 억울한 피해자들에게 실질적인 구제책이 될 전망이다.

동양저축은행은 은행대리업 인가를 받은 저축은행으로서, 시중은행의 대출 약정 및 심사를 대행할 수 있는 전자서식(E-form) 환경을 이번 '스텔라 브랜치'에 완비했다. 이를 바탕으로 향후 주요 시중은행들과의 제휴를 확대해, 본격적인 은행대리업 서비스를 선보이며 고객의 금융 접근성을 대폭 높일 계획이다.

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동양저축은행 임선일 대표이사는 "이번에 구축된 스텔라 브랜치를 통해 지방저축은행 최초로 대면과 비대면 서비스가 유기적으로 결합된 혁신적인 구조를 완성했다"며, "앞으로도 당사의 캐치프레이즈인 '같지만 다른 저축은행'을 완성해내며 지역민과 고객에게 가장 신뢰받는 금융기관으로 자리매김할 것"이라고 포부를 밝혔다.

lshb01@asiae.co.kr



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