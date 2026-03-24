기존 대비 매개변수 3배 늘어…처리속도·비용은 그대로

LLM 벤치마크서 전작 대비 성능 2배 향상

업스테이지는 인공지능(AI) 에이전트에 특화된 차세대 거대언어모델(LLM) '솔라 프로 3'를 공개했다고 24일 밝혔다.

솔라 프로 3는 기존의 솔라 프로 2 대비 3배 이상 커진 1020억개의 매개변수를 가진 대형 모델임에도 비용과 처리 속도(TPS)는 동일하게 유지해 효율성을 높였다.

업스테이지는 인공지능(AI) 에이전트에 특화된 차세대 거대언어모델(LLM) '솔라 프로 3'를 공개했다고 24일 밝혔다. 업스테이지 AD 원본보기 아이콘

성능 면에서는 다단계 작업을 수행하는 도구 호출, 복합 지시 이행 등 에이전트 업무 실행 과정 전반에서 향상된 모습을 보였다. 구체적으로 에이전트 종합 성능(Tau2-all), 코딩(Terminal Bench 2·SWE Bench), 지시이행(IFBench) 등 주요 LLM 벤치마크에서 전작 대비 2배 이상 성능이 향상됐다.

아울러 업스테이지의 자체 강화학습 기술 '스냅PO'를 적용해 에이전트 AI의 핵심인 심층 추론 능력도 고도화했다. 단순 답변 생성을 넘어 단계적 사고로 추론의 일관성과 맥락 판단력을 높였는데, 경시대회급 수학(HMMT'26·AIME'26)과 대학원 수준 과학(GPQA-Diamond) 등 고난도 추론 평가에서 좋은 성적을 냈다.

응답 품질 측면에서도 사용자의 의도와 미세한 뉘앙스까지 반영해 실사용 환경에서의 체감 품질을 높였다. 일반 사용자 선호도(Arena-hard-v2)와 한국어 사용자 선호도 (Ko-Arena-hard-v2) 등 주요 평가 지표에서 개선된 결과가 나타났다.

솔라 프로 3는 글로벌 AI 모델 서비스 플랫폼 '오픈라우터'와 업스테이지 자체 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 곧바로 이용할 수 있다. 솔라 프로 3를 통해 대형 모델의 성능을 소형 모델 수준의 비용으로 도입할 수 있다는 게 업스테이지의 설명이다.

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김성훈 업스테이지 대표는 "솔라 프로 3는 단순한 모델 성능을 넘어 실제 업무 환경에서 효과를 낼 수 있는 에이전트 AI 실용성의 도약을 목표로 개발됐다"며 "앞으로도 업스테이지는 업계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 실제 산업 현장에서 쓰이는 AI 생태계를 확장해 나가겠다"고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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