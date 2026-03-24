경기 수원시가 어린이·청소년 독서 문화를 확산하는 '수원새빛북런' 사업을 추진한다.

수원시는 23일 ㈜아이스크림에듀, 사단법인 씨드(Seed)숲, 수원시서점협동조합과 '수원새빛북런(Book Learn) 업무협약'을 체결하고, 협력을 약속했다.

수원새빛북런은 민간의 우수한 독서교육 콘텐츠로 미래를 이끌어 갈 독서 인재를 키우는 사회공헌사업이다.

수원시는 23일 ㈜아이스크림에듀, 사단법인 씨드(Seed)숲, 수원시서점협동조합과 '수원새빛북런(Book Learn) 업무협약'을 체결하고, 협력을 약속했다. 수원시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약에 따라 수원시는 오는 4~8월 독서챌린지 앱·홈페이지에서 독서룰 인증하고, 독후감을 작성하는 '수원새빛북런 챌린지'를 진행한다. 9~10월에는 코스튬 퍼레이드, 성곽 걷기, 체험존 운영 등으로 진행되는 '수원새빛북런 데이'를 연다.

수원시는 독서문화 확산을 위한 행정을 지원한다. 씨드숲은 수원새빛북런 사업 운영을 총괄한다. ㈜아이스크림에듀는 독서 인증 챌린지 콘텐츠를 제공하고, 수원시서점협동조합은 지역 서점을 기반으로 한 독서문화프로그램·캠페인 등 독서 행사 개최에 협력한다.

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이재준 수원시장은 "인공지능(AI)을 효율적으로 활용하려면 인공지능이 잘못된 정보를 전달했을 때 걸러낼 수 있는 능력이 필요하고, 독서가 그 능력을 키워줄 수 있다"며 "수원새빛북런사업을 계기로 수원시가 독서의 도시, 생각하는 도시로 나아가길 바란다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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