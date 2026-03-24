요리우리, 日 LLM '사카나AI' 활용해

엑스·바이두 日 비판 글 40만건 분석

"발언 6일 후부터 대규모로 정보전"

지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 중일 관계가 악화한 가운데, 해당 발언 이후 중국에서 일본 정부를 비판하는 대규모 정보전(인지전)이 이뤄졌다는 분석이 나왔다.

중국 출신 반일 시위자가 일본 욱일기를 찢는 모습으로 기사 이해를 돕기 위한 사진. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

요미우리신문은 23일 "중국 정부는 다카이치 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언 이후 6일의 시차를 두고 일본 측 입장을 비판하는 게시물을 사회관계망서비스(SNS)에 대량으로 올리기 시작했을 가능성이 큰 것으로 나타났다"고 보도했다. 요미우리는 일본의 대표적인 거대언어모델(LLM) 개발사 '사카나AI'와 함께 대표적인 SNS 공간인 엑스(X·구 트위터)와 중국 웨이보의 일본 비판 게시물 40만건을 분석한 것으로 알려졌다.

중국이 일본과 관련해 유리한 여론을 확산하려는 정보전을 펼친다는 문제 제기는 종종 있었으나, 이번 분석은 일본을 대표하는 인공지능(AI) 기술을 사용한 첫 심층 실태 조사라는 평가가 나온다.

요미우리는 다카이치 총리의 발언이 있기 일주일 전인 지난해 10월 24일부터 올해 1월 17일까지 엑스에서 일본어·영어·중국어로 쓰인 대일(對日) 비판 게시물 32만건을 추출했고, 나머지 분석 대상은 웨이보에서 추출했다. 분석 결과, 중국 정부는 다카이치 총리 발언 6일 후부터 대규모 정보전을 꾸몄을 가능성이 큰 것으로 파악됐다.

지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사 시 개입' 시사 발언 이후 중국에서 일본 정부를 비판하는 대규모 정보전(인지전)이 이뤄졌다는 분석이 나왔다. UPI연합뉴스 원본보기 아이콘

SNS의 일본 비판 게시물은 발언 당일인 지난해 11월 7일부터 사흘간은 별로 없었다. 그러다 중국 외교부가 다카이치 총리 답변을 비판한 같은 달 10일 일시적으로 증가했다가 다시 게시가 저조해졌다. 그러다 13∼14일부터 급증하기 시작했는데, 이날은 중국 정부가 가나스기 겐지 주중일본대사를 초치한 날이다.

이러한 양상에 대해 요미우리는 "(해당 발언에 대한) 중국 정부의 대응 변화 양상이 SNS상 일본 비판 게시물 확산 추이에서도 고스란히 드러나고 있음을 AI 분석으로 확인했다"며 "중국이 총리 답변에 즉시 반응한 것이 아니라 '침묵의 6일'을 거치며 일본 측의 반응을 보면서 대응을 결정한 것으로 보인다"고 주장했다.

웨이보의 중국 공산당 계열 계정에서도 같은 양상이 나타났다. 분석 결과에 대해 일본 정부 관계자는 요미우리에 "중국 내부의 의사결정은 블랙박스와 같지만, 큰 위화감은 없다"고 답했다.

앞서 지난달 오픈AI는 'AI 악성 이용 차단' 보고서에서 중국 사법기관 관계자가 지난해 10월 중순 다카이치 총리에 대한 조직적 음해 공작을 챗GPT를 활용해 계획하고 기록했다고 지적한 바 있다.

AD

해당 보고서에 따르면 해당 관계자는 '사이버 특수작전'이라는 공작을 통해 다카이치 총리에 대해 부정적인 댓글을 쓰거나, 외국인을 사칭해 다카이치 총리의 외국인 정책에 비판적인 이메일을 정치인들에게 보내거나, 극우 세력으로 몰고, 미국의 대일 관세에 대한 분노를 부추기는 등 부정적인 여론을 조성하려 한 것으로 전해졌다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>