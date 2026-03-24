저소득 어르신 50여명 대상 배식·간식 후원… 지역 상생 협력 강화

부산지방조달청(청장 신봉재)은 23일 자매결연 도시인 부산 영도구 종합사회복지관을 찾아 무료 급식소 배식 봉사활동을 실시했다.

부산지방조달청이 영도구서 급식 봉사를 진행하고 기념촬영하고 있다. 부산지방조달청 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 봉사에는 부산지방조달청 직원과 한국정보통신공사협회 부산·울산·경남도회 관계자 등 약 10여명이 참여했다.

참여자들은 지역 내 결식이 우려되는 저소득 어르신 50여명을 대상으로 배식 활동을 진행하고, 간식 후원도 함께 실시하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

부산지방조달청은 영도구와의 자매결연을 계기로 지역사회와의 상생 협력을 이어오고 있으며, 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역경제 활성화와 나눔 문화 확산에 기여하고 있다.

김태연 한국정보통신공사협회 회장은 "현장에서 직접 봉사활동에 참여하며 지역 어르신들과 따뜻한 정을 나눌 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동에 지속적으로 참여하겠다"고 말했다.

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신봉재 부산지방조달청장은 "지역사회와 함께하는 나눔은 공공기관의 중요한 책무"라며 "앞으로도 공공과 민간이 함께 참여하는 사회공헌 활동을 확대해 지역사회에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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