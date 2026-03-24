홍명보호, 英 밀턴킨즈 입성…28일 코트디부아르전 대비
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홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 코트디부아르와의 평가전을 앞두고 23일(현지시간) 영국 밀턴킨즈에 입성했다.
대표팀은 인천국제공항을 출발해 약 14시간의 비행 끝에 런던 히스로 공항에 도착한 뒤, 약 80㎞ 떨어진 밀턴킨즈로 이동해 여장을 풀었다.
유럽원정 2연전에 나서는 한국축구 국가대표팀의 홍명보 감독이 23일 인천국제공항을 통해 출국하고 있다. 연합뉴스
이번 일정에는 조현우(울산 HD), 김진규(전북) 등 K리그 소속 선수들과 코칭스태프가 함께 이동했다. 손흥민(LAFC), 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨), 이재성(마인츠) 등 해외파 핵심 자원들도 현지에서 합류했다.
덴마크 미트윌란에서 활약 중인 조규성과 이한범, 그리고 묀헨글라트바흐의 옌스 카스트로프는 아직 합류하지 않았지만, 24일 예정된 첫 훈련에는 전원이 모일 것으로 보인다.
대표팀은 24일부터 나흘간 훈련한 뒤, 한국시간 28일 오후 11시 코트디부아르를 상대로 3월 A매치 2연전의 첫 경기를 치른다. 코트디부아르는 2026 북중미 월드컵을 대비해 남아프리카공화국을 염두에 둔 실전 점검 상대다.
국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 한국은 22위, 코트디부아르는 37위에 올라 있다. 코트디부아르에는 아마드 디알로(맨체스터 유나이티드), 오딜롱 코수누(아탈란타), 이브라힘 상가레(노팅엄 포리스트), 니콜라 페페(비야레알) 등 유럽 무대에서 활약 중인 선수들이 포진해 있다.
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한국은 코트디부아르와의 역대 전적에서 1전 1승을 기록 중이다. 2010 남아프리카공화국 월드컵 본선을 앞둔 2010년 3월 런던에서 열린 평가전에서 처음 맞붙었으며, 당시 이동국과 곽태휘의 득점으로 한국이 2-0 승리를 거뒀다.
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