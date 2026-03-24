3대지수 1%대 상승 마감

국제유가 급락…브렌트유 100달러 하회

시가총액 상위 종목 일제히 오름세

뉴욕증권거래소. 황윤주 기자 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 협상 중이라는 사실을 공개하면서 23일(현지시간) 미국의 3대 지수는 일제히 상승 마감했다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 631.00포인트(1.38%) 오른 4만6208.47에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 74.52포인트(1.15%) 상승한 6581.00, 기술주 중심의 나스닥지수는 299.149포인트(1.38%) 뛴 2만1946.76으로 장을 마감했다.

뉴욕증시는 트럼프 대통령의 발언에 종전 기대감이 반영되며 상승세로 마무리했다. 트럼프 대통령은 이란과 협상을 진행 중이라며 이란의 에너지 시설에 대한 공격을 5일간 중단하겠다고 밝혔다.

이어 플로리다주 팜비치 국제공항에서 테네시주 멤피스로 출발하기 전 취재진에게 "우리는 매우 심도 있는 대화를 진행했다"며 "우리는 주요 쟁점에서 합의했고, 거의 모든 쟁점에서 합의했다"고 주장했다.

이 소식이 전해지면서 시장은 일제히 환호했다. 3대 지수 모두 이날 장중 2%대 상승세를 기록하기도 했다.

국제유가는 급락했다. 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일 대비 10.28% 내린 배럴당 88.13달러에 마감했다. 브렌트유는 10.92% 떨어진 배럴당 99.94달러에 거래를 마감했다. 브렌트유 가격이 100달러 아래로 내려온 것은 지난 11일 이후 8거래일 만이다.

로스 메이필드 베어드 투자전략가는 CNBC에 "오늘 시장의 움직임은 행정부가 어떤 방향으로 나아가고자 하는지에 대한 시장의 반응에 더 가깝다"며 "여러 가지 복잡한 상황을 고려할 때 이번 주에 상황을 정상으로 되돌리는 조치가 이뤄질 가능성은 매우 낮다"고 지적했다.

종전 기대감에 항공주가 날았다. 델타 2.14%, 아메리칸에어라인 4.02%, 유나이티드에어라인 4.46% 등이 오름세로 마쳤다. 반면 금융주는 혼조세였다. 블랙스톤 -1.97%, 모건스탠리 1.75%, 골드만삭스 2.43% 등이 엇갈린 장세로 마무리했다.

블룸버그는 트럼프 대통령의 이번 발언이 이란 전쟁 발발 후 월스트리트에서 가장 변동성이 큰 거래일을 기록하며 5분간의 급격한 주가 상승을 촉발했다고 평가했다. 이란 전쟁 확전에 대한 우려를 진정시키고 매도세가 발생하는 것을 막기 위한 목적으로도 해석된다고 블룸버그는 전했다.

실제로 시가총액 상위 종목은 일제히 상승했다. 엔비디아 1.82%, 애플 1.24%, 아마존 2.64%, 메타 1.40% 등이 오름세로 마쳤다.

이날 매수세에 대해 전문가들은 백악관의 메시지가 신중하지 못했다고 평가하는 분위기다. 미즈호 은행의 전략가인 조던 로체스터는 "가장 어려운 부분은 전쟁 자체를 예측하는 것이 아니라 백악관의 발표 내용과 시장 반응을 예측하는 것"이라며 "시장은 이것이 종말이 가까워지고 있다는 믿을 만한 신호인지, 아니면 또 다른 '거의 완료된' 상황인지 혼란스러워하고 있다"고 말했다.

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히틀 캘러건의 최고 투자 책임자인 브래드 콩거는 "관세 철회처럼 트럼프 대통령의 결정에 달린 문제가 더 이상 아닌 것 같아 걱정스럽다"며 "트럼프 대통령의 시장 대응에 고무된 사람들은 잘못된 믿음을 가진 것"이라고 지적했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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