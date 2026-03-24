유가 급등·주가 상승에…생산자물가 6개월 연속 오름세

2월 생산자물가지수, 전월 대비 0.6% 올라

석유제품 상승 전환·금융 및 보험서비스 크게 올라

한은 "3월 국제유가 급등세, 소비자가격에도 영향"

국내 생산자물가가 국제유가 급등, 주가 상승 여파로 6개월 연속 오름세를 나타냈다.

24일 한국은행이 발표한 '2026년 2월 생산자물가지수(잠정)'에 따르면 2월 생산물가지수는 123.25(2020=100)로 전월 대비 0.6% 상승했다. 전월(0.7%)보다는 상승 폭이 소폭 축소됐으나, 지난해 9월 이후 6개월 연속 올랐다. 이는 2023년 12월~2024년 5월 이후 최장기간 상승이다. 전년 동월 대비로는 2.4% 오른 것으로 집계됐다.

생산자물가는 생산자가 시장에 공급하는 상품·서비스의 가격 변동을 측정하는 통계로 약 1~3개월의 시차를 두고 소비자물가에 반영된다.

품목별로 보면 농림수산품은 농산물(2.4%)과 축산물(2.2%), 수산물(4.2%)이 올라 2.4% 상승했다. 공산품은 국제유가 상승 영향으로 석탄 및 석유제품(4.0%)이 오르고, 1차 금속제품(0.8%) 등이 올라 전월 대비 0.5% 상승했다. 서비스업(0.6%)의 경우 금융·보험(5.2%) 위주로 물가가 뛰었다. 주가 상승 여파로 위탁매매 수수료 가격이 상승한 영향이다.

특히 석탄 및 석유제품은 전월 대비 2개월 연속 하락했다가, 이번에 상승 전환했다. 1월까지만 해도 전월 대비 0.1% 하락한 국제유가(두바이유 기준)가 2월 들어 10.4% 큰 폭 상승하면서 영향을 미쳤다. 반도체 가격은 2월에도 전월 대비 2.9% 올랐으나 1월(14%)과 비교하면 상승 폭은 다소 둔화했다.

세부 품목 중에서는 피망(36.9%), 물오징어(12.1%), 경유(7.4%), 나프타(8.7%), D램(7.8%), 위탁매매 수수료(14.8%) 등이 큰 폭으로 올랐다.

3월에는 생산자물가에 미치는 국제유가의 영향력이 더 커질 수 있다. 3월 들어 20일까지 두바이유 평균 가격은 전월 평균 대비 82.9% 상승한 상황이다. 원·달러 환율은 같은 기간 2.0% 올랐다. 이문희 한은 경제통계1국 물가통계팀장은 "이런 급등세가 생산자물가에도 상방 압력으로 작용할 것"이라며 "구체적인 영향 정도는 석유 및 화학제품 원가 비용 상승을 기업이 어느 정도 반영할지에 따라 차이가 있을 수 있다"고 말했다.

생산자물가가 6개월 연속 오른 데다, 국제유가가 급등하면서 소비자물가 상승에 영향을 줄 수 있다는 지적도 나온다. 이와 관련해 이 팀장은 "유가 상승은 최근 휘발유·경유와 같은 주유소 판매 가격에도 일부 반영되는 모습이 나타나고 있다"며 "2월 국제유가 상승, 3월 급등세는 소비자가격에도 어느 정도 영향을 줄 것"이라고 내다봤다.

다만 그는 " 석유제품 최고가격제 시행 등 정책에 따라 소비자물가에 반영되는 속도가 일부 영향을 받을 것"이라며 "소비자물가로 전가되는 시차는 시장 상황이나 정부 정책, 기업의 경영 정책 판단 등에 따라 달라질 수 있다"고 덧붙였다.

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한편 수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수는 국내 출하를 중심으로 전월보다 0.5% 상승했다. 원재료는 0.7%, 중간재는 0.6% 상승했고, 최종재는 자본재가 내렸으나 서비스·소비재가 상승해 0.2% 올랐다. 국내 출하에 수출품까지 더한 총산출물가지수는 국내 출하와 수출이 모두 올라 전월 대비 0.9% 상승했다. 공산품(1.1%)과 서비스(0.6%)가 상승세를 이끌었다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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