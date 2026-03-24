삼성전자 파업 예고에…대만 업체들 '방긋' [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓] 삼성전자 노조 파업 예고에 대만 반도체 업계도 '촉각'

②[원자재] 브렌트·두바이유 가격차 역대 최대…유가 체계 '흔들'

③[방산] KAI·풍산 매물로…K방산 M&A 본격화

MARKET INDEX : Year to date

TOP 3 NEWS

■ "삼성 멈추면 가격 폭등" 파업 예고에…"기회 왔다" 돈 냄새 맡은 대만 ○글로벌 메모리 시장 4할 책임지는 삼성

○생산 차질로 범용 D램 가격 폭등 가능성

○대만 메모리 합산 매출 역대 최고치 경신 행진

■ "브렌트·두바이유 가격차 역사상 최대"…석화·물류·수출 전방위 충격 ○중동 운임 150% 급등·수출 49% 급감

○실물경제 타격 시작

○비축유 4월 방출 검토…정부 "단기 수급 문제 없다"

■ 방산업계 부는 M&A바람… 카이·풍산 매각되나 ○카이, 낙하산 인사·방만 운영에 다시 민영화 바람

○풍산, 경영권 승계 제약에 방산부문 매각 나서

○한화·현대로템, 인수 땐 지상무기 수출에 시너지

돈이 되는 法

■ 공정위 과징금 상향, 로펌들 촉각 ○담합 과징금 하한 대폭 상향

○장기적 자문 위축 우려

○소송 증가 대비…공정위, 외부 변호사 풀 확대

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026032314522170993

■ 굿바이 델라웨어… 기업들 '절세 거점' 떠난다 ○프랜차이즈 택스 등 세금 부담 커져

○"더 이상 친기업 주 아냐"

○델라웨어 법원, 친기업적 판결 줄어들어

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026032314522674518

■ 재판소원 '사전심사' 어떻게 할까 ○19일까지 118건 재판소원 사건 접수돼

○대면 토론 방식, 긍정적 대안 언급

○쟁점사항 제도 필요성 강조하기도

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026032314523078857

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

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