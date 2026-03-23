트럼프 최후통첩 입장 선회

이란 매체들 "예상된 후퇴"

이란 언론이 "모든 공격을 5일간 유예하겠다"는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언을 일제히 보도했다.

23일(현지시간) 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동 지역에서의 적대 행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴다"며 "심도 있고 건설적인 대화를 바탕으로 이란의 발전소와 에너지 시설에 대한 모든 군사적 타격을 5일간 연기할 것을 국방부에 지시했다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 '48시간 최후통첩'을 한 지 이틀 만에 말을 바꾼 것이다. 트럼프 대통령은 지난 21일 이란이 48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소를 초토화하겠다며 강경한 메시지를 내놓은 바 있다.

트럼프 대통령의 입장 선회에 대해 이란 매체들은 "트럼프가 또 꽁무니를 뺐다"며 조롱했다.

이란 메흐르통신은 "트럼프의 후퇴-이란의 전력 인프라에 대한 위협은 역시나 공허했다"며 "며칠 전 사우스파르스 가스전 공격에 대한 이란의 강력하고 파괴적인 대응을 경험했기 때문으로 보인다"고 전했다. 이어 "이란의 에너지 시설에 대한 어떠한 공격에도 즉각적이고 가혹한 대응을 하겠다는 우리의 위협에 트럼프가 꽁무니를 뺐다"고 덧붙였다.

타스님뉴스와 프레스TV 역시 "트럼프가 또 뒤로 물러섰다"며 "예상 가능했던 퇴각"이라고 평가했다. 파르스통신은 "이란의 엄중한 경고 뒤 트럼프가 후퇴했다"고 보도했다.

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한편, 이란 매체나 정부 측은 트럼프 대통령이 밝힌 양국 간 대화가 지난 이틀간 실제로 있었는지 여부는 아직 확인하지 않고 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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