전 자산군 포괄하는 전략적 동반자 관계로

국민연금공단은 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock Inc.)과 전 자산군을 포괄하는 전략적 제휴를 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 업무협약은 국민연금이 지난 13일 알리안츠 글로벌 인베스터스와 맺은 전략적 제휴와 유사하다. 개별 자산군에 한정하지 않고 주식, 채권, 멀티에셋, 대체투자 등 전 자산군으로 파트너십을 확장했다. 이로써 국민연금과 블랙록의 협력 관계는 포괄적 전략 동반자로 공식화됐다.

김성주 국민연금공단 이사장(사진 왼쪽)과 로버트 카피토(Robert S. Kapito) 블랙록 사장. 국민연금공단 AD 원본보기 아이콘

1988년에 설립된 블랙록은 주식, 채권, 멀티에셋, 사모 시장 등 다양한 자산군에 투자하는 세계 최대 종합 자산운용사다. 2025년 말 기준 약 14조 달러(약 2경 원)의 자산을 운용하고 있다. 또한 전 세계 38개 이상의 글로벌 사무소에서 2만 명 이상의 투자 전문가가 활동 중이며, 2007년부터 국민연금의 투자자산을 위탁 운용하고 있다.

두 기관은 이번 업무협약을 통해 ▲지식교류 프레임워크를 통한 전략적 파트너십 수립 ▲글로벌 거시경제, 시장 동향, 자산배분, 포트폴리오 구성 및 리스크 관리 등에 대한 구조화된 지식교류 ▲플랫폼, 투자 인프라 관련 관점 교환 등을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

전북 혁신도시 공단 본부에서 열린 체결식에는 김성주 국민연금공단 이사장과 블랙록의 사장이자 공동창립자인 로버트 카피토(Robert S. Kapito), 아태지역(APAC) 부회장 히로 시미즈(Hiro Shimizu) 등 관계자 10여 명이 참석했다.

업무협약 체결식 이후 바로 전주시 만성동에서 블랙록의 전주사무소 개소식도 이어졌다. 전주사무소는 두 기관 간 실질적 협력과 상시적인 소통을 지원하는 거점으로서, 교육·연수 프로그램 운영과 전략적 교류 확대를 뒷받침할 예정이다.

블랙록 로버트 카피토 사장은 "이번 업무협약은 지식 공유 기반의 협업 구조를 보다 공고히 하는 중요한 계기"라며 "국민연금의 장기적 목표 달성 과정에 함께 참여하고, 금융 중심지로 성장해 가는 전주에서 기여할 수 있게 된 점 역시 뜻깊게 생각한다"고 말했다.

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김성주 이사장은 "국민연금과 블랙록이 투자 노하우를 공유하는 진정한 전략 파트너십의 첫발"이라며 "앞으로 전주가 두 기관이 머리를 맞대고 투자와 혁신을 논의하는 글로벌 관문(Global Gateway)으로 진화해 나갈 것"이라고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr



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