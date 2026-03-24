120도 고온 건조 분쇄

음식물쓰레기 부피 최대 96% 감소

‘쾌속모드’로 소량 즉각 처리

휴롬 음식물처리기 2세대 제품이 신혼부부들의 관심을 끌고 있다. 이 제품은 한국소비자원이 발표한 가정용 음식물처리기 제품 시험평가에서 우수한 필터 탈취 성능과 연간 유지비용 등에서 좋은 평가를 받았다.

이 제품은 120℃ 고온 살균 건조 및 분쇄를 통해 국물이나 양념이 많은 음식물도 가루로 만들어 음식물 쓰레기 부피를 최대 96% 줄일 수 있다. 음식물을 고온으로 건조하기 때문에 유해균 99.9% 박멸, 독성 악취 99.5% 탈취가 가능하다.

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또한 500g 이하 소량의 음식물 쓰레기를 3시간 내 처리할 수 있는 '쾌속모드'를 탑재해 사용자 라이프 스타일에 따라 소량의 음식물을 즉각 처리할 수 있다. 압력 밀폐 쿨링 기능이 있는 '보관모드'를 통해 부패나 악취 없이 최대 2.5ℓ까지 음식물을 보관했다가 '표준모드'로 처리할 수도 있다.

작동 중 추가 투입도 가능해 음식물 쓰레기가 모일 때까지 기다리지 않아도 되며, 음식물 쓰레기를 추가 투입해도 투입된 음식물에 대한 시간을 산정해 재작동하기 때문에 부담 없이 사용할 수 있다. 업그레이드된 복합 활성탄 필터는 1세대 제품 대비 생선 비린내를 5분의 1 수준으로 줄여 악취 걱정 없이 쓸 수 있다. 일반적으로 필터 교체 주기는 3개월이지만 휴롬 음식물 처리기의 필터는 물로 세척해 '에코모드'로 건조 후 재사용이 가능해 경제적이다.

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세척 면에서도 음식물 쓰레기를 담는 건조통을 100℃의 물로 30분 안에 자동 세척해 보다 위생적으로 관리할 수 있다. 이 밖에도 음식물 처리 단계를 직관적으로 보여주는 전면 LED 디스플레이를 적용했으며, 작동 시 25dB(데시벨)로 도서관 소음보다 조용해 밤낮 걱정 없이 가동할 수 있다. 아울러 휴롬 음식물처리기 2세대는 가정용 음식물처리기 보조금 지원사업 대상 제품으로 지역별로 최대 70% 지원받는 혜택도 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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