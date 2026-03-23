23일 특별공급 시작

일반분양 310가구 공급

호반건설은 지난 20일 개관한 '호반써밋 시흥거모 B1블록' 견본주택에에 사흘간 약 6000여 명이 방문했다고 23일 밝혔다.

현장을 찾은 방문객들은 전 가구 84㎡ 단일 면적 구성과 4베이(Bay) 4룸 판상형 구조의 평면 설계에 대해 긍정적인 반응을 보였다. 입주민 전용 플랫폼을 통한 스마트 건강관리 시스템과 헬스케어, 에듀테크, 로봇 카페 등 첨단 기술 기반의 특화 서비스에도 이목이 집중됐다.

‘호반써밋 시흥거모 B1블록’ 견본주택 방문객들이 단지 모형도를 살펴보고 있다. 호반건설 제공 AD 원본보기 아이콘

호반써밋 시흥거모 B1블록은 경기도 시흥시 거모동 일대에 지하 2층~지상 24층, 4개동, 전용면적 84㎡ 단일 면적으로 총 353가구 규모로 조성되는 단지다. 공공임대주택 43가구 제외한 310가구가 공급되며, 타입별로는 84㎡A 233가구, 84㎡B 77가구가 있다.

단지가 들어서는 시흥 거모지구 B1블록은 교육과 생활 인프라가 인접해있다. 도일초등학교와 군자중학교를 도보로 이용가능하며, 단지 인근에 초·중학교 신설 부지가 계획돼 있다. 또한 4호선과 수인분당선 이용이 가능한 신길온천역이 인근에 있어 인천발 KTX(2026년 예정)와 신안산선(2028년 예정)이 개통되면 서울 및 수도권 주요 도심으로의 접근성이 향상될 전망이다.

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호반써밋 시흥거모 B1블록은 분양가 상한제가 적용돼 3.3㎡당 평균 약 1755만원으로 분양가가 책정됐다. 청약 일정은 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 3월 31일이며, 계약은 4월 13일부터 15일까지 3일간 진행된다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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