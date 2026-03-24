시몬스의 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32의 트윈슈퍼싱글(TSS) 전용 프레임 '마르피(Marfi)'가 호응을 얻고 있다. 부부 수면 습관과 취향에 맞게 따로 또 같이 자는 '독립 수면' 트렌드에 발맞춰 침실 트렌드의 새로운 기준을 제시한 제품이다.

N32의 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 전용 프레임 '마르피'. 시몬스 AD 원본보기 아이콘

마르피는 슈퍼싱글(SS) 매트리스 두 개를 하나의 프레임에 나란히 배치할 수 있도록 설계됐다. 각각 프레임을 사용하는 것보다 시각적으로 깔끔하고 고급스러운 공간 연출이 가능하다. 좁은 침실에서도 공간 활용도가 높아 실용성과 인테리어 완성도를 중시하는 신혼부부들에게 최적의 선택지를 제공한다.

헤드보드에는 일체형 쿠션을 적용해 시각적인 포근함을 선사할 뿐 아니라 사용자가 기댔을 때 쿠션의 푹신함을 그대로 만끽할 수 있다. 다양한 인테리어 콘셉트와도 자연스럽게 어우러지도록 따뜻하고 세련된 라이트그레이 색상을 적용했다.

디지털 기기 사용이 잦은 현대인들의 생활 패턴을 고려해 헤드보드 양측에 USB-C타입 매립형 충전 포트도 적용했다. 각자의 위치에서 스마트폰이나 태블릿을 편리하게 충전하며 휴식할 수 있도록 했다.

마르피는 국내 전동침대 시장을 선도하고 있는 'N32 모션베드'와도 호환된다. 한쪽에만 모션베드를 배치할 수 있어 개인의 체형, 수면 습관에 맞춘 스마트한 수면 환경 구축이 가능하다.

마르피는 국가 공인 기준 등급(E1)보다 엄격한 E0급 친환경 자재만 사용했다. 프레임 하단 측면부에도 스펀지, 솜을 더해 생활 속 안전을 고려했다.

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N32는 '기업은 세상을 이롭게 해야 한다'는 경영철학 아래 지속돼 온 시몬스의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 투영해 선보이는 프리미엄 비건 매트리스 브랜드다. 매트리스 전 제품의 원단과 패딩에 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류를 원료로 한 '아이슬란드 씨셀' 소재를 적용했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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