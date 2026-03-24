제품 경쟁력 대폭 강화

SK인텔릭스의 헬스 플랫폼 브랜드 SK매직이 선보인 '원코크 플러스 얼음물 정수기'는 성능과 디자인을 대폭 강화한 신모델이다. 이 제품은 얼음물 기능으로 아이스 아메리카노 등 각종 음료를 사계절 내내 편리하게 즐길 수 있는 것이 특징으로, 정수된 물을 저수조에 담아 보관하는 탱크형 방식이 아닌 버튼을 누르는 즉시 정수된 신선한 물을 제공하는 직수형 얼음 정수기다.

이번 신모델은 제빙 속도를 비롯해 얼음의 크기, 투명도, 강도 등을 사용자의 사용 환경과 취향에 따라 직접 선택할 수 있다. '단단모드'는 단단하고 투명한 얼음을 제공하며 '넉넉모드'는 작은 크기의 얼음을 빠른 속도로 만든다. 얼음 보관에도 '아이스룸 트리플 UV케어시스템'을 적용해 항상 신선하고 깨끗하게 얼음을 관리한다. 또한 코크 UV케어, 직수관 전해수 안심케어, 유로 순환케어 등 오염 경로를 차단하는 '4중 안심 케어 시스템'을 적용해 더욱 믿고 안심하고 사용할 수 있다.

SK매직 원코크 플러스 얼음물 정수기 AD 원본보기 아이콘

디자인과 함께 위생성, 사용자 편의성도 강화했다. 외부에 노출돼 오염이 쉬운 출수부는 실버 색상의 '실버 클린 엣지'를 적용해 세련된 느낌을 더하고 누구나 손쉽게 분해·세척할 수 있도록 탈부착형으로 설계했다. 또 직관적인 디스플레이로 출수 용량을 쉽게 확인할 수 있으며, 이용자의 사용 패턴을 반영한 인터페이스로 편의성을 높였다. 내추럴 화이트와 뉴트럴 실버 두 가지 컬러로 출시돼 다양한 인테리어에 어울리는 선택이 가능하다.

AD

정수기 핵심 부품인 필터는 프리 블록카본 필터와 복합 나노 PAC 필터를 탑재했다. 총 6단계 필터링 시스템을 적용해 물맛과 몸에 좋은 미네랄은 살리고 유해 박테리아, 바이러스 등은 제거해 깨끗하고 신선한 물을 제공한다. SK매직은 전문가 방문 케어 서비스인 '안심OK서비스'를 사용자 선택에 따라 2개월(방문형), 4개월(방문형), 12개월(셀프형) 단위로 진행하며, 연 1회 아이스룸 무상 교체 서비스를 제공해 항상 새 제품처럼 깨끗하고 위생적으로 사용할 수 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>