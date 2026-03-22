보험연수원-엔젤투자協, 엔젤투자포럼 결성합의

하태경 회장 추대…월 최소 1개 AI 투자목표 제시

보험연수원은 한국엔젤투자협회와 지난 20일 인공지능(AI) 기반 신금융·신경제 분야 스타트업 투자를 목적으로 하는 '54엔젤투자포럼' 창립에 합의하고 투자 활동 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

20일 서울 강남구 역삼동 팁스타운(한국엔젤투자협회)에서 보험연수원과 협회가 업무협약을 체결했다. 왼쪽부터 하태경 보험연수원장, 이종훈 협회장. 보험연수원 AD 원본보기 아이콘

협약은 양 기관이 보유한 전문성과 네트워크를 기반으로 AI 신금융·신경제 분야 스타트업 발굴 및 육성 목적의 포럼 창립, 투자 협력하는 과정에서 AI 업계 종사자의 혁신 역량 강화를 도모하기 위해 추진됐다.

양 기관이 창립 합의한 포럼은 AI 신금융·신경제 분야 스타트업 육성에 관심이 많은 전문가가 참여해 결성한 포럼이다. 포럼 54명의 전문가를 상징함과 동시에, 구성원들이 '오랫동안 서로 사랑하자'란 화합의 의미를 담고 있다.

포럼의 성공적인 출범과 전문성 확보를 위해 창립 인원의 뜻을 모아 하태경 보험연수원장을 회장으로 추대하기로 했다. 포럼은 매달 1개 AI 신금융·신경제 분야 스타트업 투자를 목표로 사업을 진행할 계획이다.

포럼은 자체적인 회장단 구성 및 운영 규정에 따라 운영하며, 공동 협력 기관인 한국엔젤투자협회는 포럼의 안착과 활성화를 위해 필요한 제반 사항을 지원하기로 했다.

양 기관은 이외에 AI 신금융 분야 종사자 대상 교육 협력과 스타트업의 사업 리스크 관리를 위한 위기 대응 및 성장 지원 방안 마련 등에도 함께 나설 계획이다.

방준호 웨이블 이사가 부회장에, 김병준 내일플러스 대표이사가 사무국장에 각각 이름을 올렸다. 스타트업 투자 신청과 회원 가입은 포럼 홈페이지에서 하면 된다.

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하 원장은 "협회와 함께 AI 신금융 분야 투자활성화를 위해 포럼을 결성하는 성과를 냈다"면서 "이번 협약이 AI와 금융, 보험이 결합한 신산업 분야에 대한 투자가 활성화되는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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