이상일 용인시장, 풋살대회·박물관 기획전·프로리그 잇달아 참석

용인FC 창단 기념 특별전 개막…“용인 축구의 과거와 현재 한눈에”

이 시장 "시민과 함께하는 용인FC, 한국 축구 중심 도시로 도약할 것"

이상일 용인특례시장이 지난 21일 '축구도시'로 거듭나고 있는 용인시 곳곳의 축구 현장을 누비며 시민들과 소통하는 광폭 행보를 보였다. 이 시장은 이날 직장인 풋살대회를 시작으로 용인시박물관 기획전 개막식, FK2 풋살리그 경기장을 잇달아 찾았다.

이상일 용인특례시장이 지난 21일 '2026 용인FC와 함께하는 직장인 풋살대회'에서 용인시 선수들과 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이상일 용인특례시장이 지난 21일 '2026 용인FC와 함께하는 직장인 풋살대회'에서 참가 선수들을 격려하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이날 오전 기흥레스피아에서는 '2026 용인FC와 함께하는 직장인 풋살대회'가 열려 지역 내 직장인 12개 팀, 약 200명이 참가해 열띤 경기를 펼쳤다.

대회 현장을 찾아 참가팀을 응원한 이상일 시장은 이어 용인시박물관에서 열린 2026년 기획전 '함께 킥오프, 우리들의 축구도시 용인' 개막식에도 참석했다.

이번 전시는 시민구단 용인FC 창단을 기념해 한국 축구의 태동기와 용인축구센터를 거쳐 용인FC로 이어지는 지역 축구 발전사를 조명하기 위해 마련됐다.

용인축구센터와 용인FC, 서포터즈 문화를 함께 소개하며 '시민구단의 주체는 시민'이라는 의미를 담아 축구를 통해 형성된 지역 공동체의 가치를 전달하는 데 초점을 맞췄다.

개막식에는 이상일 시장과 용인FC 선수단, 서포터즈, 시민 등 150여 명이 참석했다.

이 시장과 용인FC 선수단은 전시장을 찾은 시민들과 함께 전시를 관람하며 가족 단위 관람객과 자연스럽게 어우러져 시민과 함께하는 구단의 모습을 보였다.

이상일 용인특례시장이 지난 21일 용인시박물관에서 열린 '함께 킥오프, 우리들의 축구도시 용인' 개막식에 참석해 참석자들과 테이프 커팅을 하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 용인특례시장이 21일 용인시박물관에서 열린 '함께 킥오프, 우리들의 축구도시 용인' 개막식에 참석해 참석자들과 함께 전시를 관람하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 시장은 개회사를 통해 "용인FC가 시민구단으로 출범해 지난 3월 1일 홈 개막전을 시작으로 시민과 함께하는 장정에 나선 시점에, 한국 축구의 역사와 용인의 축구 발자취를 한자리에서 만날 수 있는 기획전이 마련돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "전시를 준비해 주신 박물관과 관계자 여러분, 함께해 주신 용인FC 선수단과 시민 여러분께 감사드린다"고 말했다.

이 시장은 "용인FC 선수들이 좋은 경기력으로 시민들에게 즐거움과 자부심을 드리길 기대하고 시민 여러분께서도 전시를 통해 대한민국과 용인 축구의 과거와 현재를 살펴보시고 용인FC도 더 많이 응원해 주시면 좋겠다"고 말했다.

전시는 올해 12월 6일까지 용인시박물관 1층 기획전시실에서 진행되며, 한국 축구의 대부 김용식 선수의 축구화와 용인축구센터 우승 트로피, 손흥민 선수를 비롯한 국가대표 사인 볼과 유니폼 등 총 65점의 자료가 전시됐다.

이어 오후에는 용인실내체육관에서 열린 '2025~26 FK2 풋살리그' 용인 지솔FS 홈경기가 진행됐다.

이상일 시장은 경기 전 선수단을 격려하기 위해 대회 현장을 찾아 "용인에서 풋살 프로리그가 열리는 것을 뜻깊게 생각한다"며 "용인지솔FS가 FK2 리그에서 뛰어난 성과를 거두고 1부 리그 승격을 이룬 것은 용인의 큰 자랑"이라고 말했다.

이상일 용인특례시장이 지난 21일 '2025~26 FK2 풋살리그' 용인 지솔FS 경기장을 찾아 선수들을 격려했다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 용인특례시장이 지난 21일 '2025~26 FK2 풋살리그' 용인 지솔FS 경기장을 찾아 선수들을 격려했다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이 시장은 "앞으로도 생활체육과 전문체육이 함께 성장할 수 있도록 지속적인 지원과 관심을 이어가겠다"며 "선수들이 부상 없이 멋진 경기를 펼치길 바란다"고 했다.

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이날 용인지솔FS는 대구FS와의 경기에서 승리해 FK2 풋살리그 우승을 차지했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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