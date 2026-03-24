4방향 흡입·저소음 설계·맞춤 필터로 차별화

교원 웰스는 방마다 전용 공기청정기를 두는 '방방청청' 트렌드에 맞춰 소형 공기청정기 '미니맥스'를 제안했다.

미니맥스는 좁은 공간에서 활용할 수 있도록 사이즈와 성능을 차별화한 제품이다. 너비 36cm, 폭 17cm의 작고 슬림한 디자인에 무게도 5kg에 불과해 원하는 공간에 쉽게 배치할 수 있다. 스탠드와 벽걸이 겸용 구조로 맞춤 설치가 가능하다.

교원 웰스 공기청정기 '미니맥스' 제품 이미지. 교원 웰스 AD 원본보기 아이콘

작은 크기에도 4방향 공기 흡입으로 짧은 순간에 실내를 강하게 청정한다. 먼지와 가스 센서가 실내 상태를 감지하고, 표시등을 통해 청정도를 매우 나쁨(빨간색)·나쁨(주황색)·보통(초록색)·좋음(파란색)으로 표시해 준다.

프리필터가 공기 중에 부유하는 입자 큰 먼지나 보푸라기 등을 걸러주고 탈취 필터, 헤파 필터가 새집증후군 물질부터 초미세먼지까지 잡아준다. 주거환경에 따라 알레르기, 실내탈취, 펫 등 6가지 생활 맞춤형 필터를 선택할 수 있어 목적에 따른 공기질 관리가 가능하다. 수면이나 학업 등 조용한 환경이 필요할 때 작동음을 도서관 소음 기준(40dB)보다 낮은 28dB(데시벨) 이하로 낮춰주는 '저소음 모드' 기능이 적용했다.

미니맥스는 세계 3대 디자인 어워드로 꼽히는 미국 IDEA 디자인 어워드에서 제품디자인 부문 본상을 받았다. 색상은 스톤 그레이, 허브 그린, 우드 베이지로 구성된다.

AD

교원 웰스 관계자는 "최근 1인 가구의 증가와 더불어 거실 외에 침실, 서재 등 개인 공간마다 공기청정기를 두는 '방방청정' 문화가 하나의 주거 트렌드로 자리 잡았다"며 "미니맥스는 강력한 청정 성능과 감각적인 디자인, 그리고 배송부터 관리까지 고객의 라이프스타일에 맞춘 차별화된 서비스를 제공해 이사 혼수 가전으로도 제격"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>