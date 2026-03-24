깊이감 있는 표면 텍스처로 질감 살려

한솔홈데코가 가구 소재 한솔스토리보드의 다양한 패턴을 바탕으로 맞춤형 가구 디자인을 제안한다고 24일 밝혔다.

한솔스토리보드 자재를 활용한 인테리어 모습. 한솔홈데코 AD 원본보기 아이콘

한솔스토리보드는 한솔홈데코가 자체 생산한 MDF(중밀도 섬유판) 표면에 ▲식품 포장 용기 등에 사용되는 PET, PP ▲높은 내후성으로 자동차 외장재 등에 사용되는 ASA ▲우수한 내마모성을 가진 LPM 등의 표면재를 접착한 가구 소재로 다양한 맞춤 가구를 제작한다.

여기에 시그니처·스페셜·엔트리·테크니컬 4가지 라인에 총 100여가지가 넘는 다양한 패턴들로 구성돼 선택의 폭을 넓혔다. 고객들은 주방, 거실, 아이방 등 주거 공간별 원하는 디자인의 맞춤 가구를 자유롭게 제작할 수 있다.

한솔스토리보드의 LPM은 깊이감 있는 표면 텍스처로 우드, 스톤 등 자연물의 사실적인 질감을 살린 것도 특징이다. 이를 활용해 석재 주방 상판과 가구 전체의 톤을 맞춘 통일감 있는 디자인의 주방가구를 완성할 수 있으며, 세로 2740㎜ 사이즈로 제작돼 높은 천고 공간에도 이음 부위 없이 한 번에 시공할 수 있다.

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또 일부 패턴의 경우 가구 도어와 동일한 패턴의 바디 자재도 함께 출시해 고객의 취향에 맞춰 가구 외·내부를 동일한 패턴으로 제작하는 개성 있는 가구 디자인도 제작할 수 있다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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