3.75% 동결…4년반 만에 만장일치

"에너지발 물가 압력 주시…필요시 대응"

영국 중앙은행 잉글랜드은행(BOE)이 기준금리를 연 3.75%로 동결했다. 통화정책위원 전원이 동결에 찬성하면서 4년 반 만에 만장일치 결정이 나왔다.

19일(현지시간) BOE 통화정책위원회(MPC)는 기준금리를 기존 수준으로 유지하기로 했다. 블룸버그통신에 따르면 위원 9명 전원이 같은 의견을 낸 것은 이례적인 일이다.

BOE는 성명에서 중동 전쟁에 따른 에너지 가격 상승이 물가에 미칠 영향을 주시하고 있다고 밝혔다. 중앙은행은 "통화정책이 글로벌 에너지 가격을 직접 통제할 수는 없지만, 물가상승률을 2% 목표 수준으로 유지하기 위해 대응할 것"이라며 "필요한 경우 조처를 할 준비가 돼 있다"고 강조했다.

이번 성명에서는 기존에 담겼던 금리 인하 가능성 시사 문구가 삭제됐다. 앤드루 베일리 총재는 "물가상승률을 2%로 되돌리는 것이 우리의 임무"라며 에너지 가격 상승이 지속될 경우 대응 필요성을 언급했다.

비둘기파로 분류되는 스와티 딩그라 위원도 에너지 공급 충격이 이어질 경우 금리 인상이 필요할 수 있다고 밝혔다. 캐서린 맨 위원 역시 금리 인하보다는 장기 동결이나 인상 가능성에 무게가 실리고 있다고 평가했다.

AD

금융시장에서는 당초 금리 동결이 예상됐지만, 전쟁 이후 금리 인하 기대는 약화되고 인상 가능성이 부각되고 있다. 금리 선물시장에서는 연내 2차례 금리 인상 가능성이 절반 수준으로 반영됐다가, 이번 결정 이후 인상 전망이 더욱 강화되며 3차례 인상 가능성까지 일부 반영되는 분위기다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>