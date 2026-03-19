

노승호 의원, 간선-지선 분리·수요응답형 도입 제안…"재정 효율·주민 편의 동시 개선"



부여군의회 노승호 의원 AD 원본보기 아이콘

해마다 80억 원을 투입하고도 불편이 반복되는 충남 부여군 대중교통. 대형버스 중심 체계를 수요응답형 교통과 지역화폐 기반 서비스로 재편해 적자는 줄이고 효율은 높이자는 구조개혁안이 제시됐다.

부여군의회 노승호 의원은 19일 제300회 임시회 제1차 본회의 5분 발언에서, 준공영제 형태로 운영 중인 시내버스의 구조적 적자를 줄이기 위한 '부여형 스마트 교통모델' 도입을 공식 제안했다.

노 의원에 따르면 부여군은 매년 약 80억 원의 예산을 버스 적자 보전금으로 투입하고 있다. 그러나 주민들은 정류장 접근성이 낮고 노선 이용이 불편한 반면, 운수 종사자들은 좁은 농로와 마을 안길 운행으로 사고 위험에 노출되는 등 비효율이 지속되고 있다.

이에 노 의원은 대형버스 중심의 경직된 운행 구조를 개선하기 위한 대안으로 간선-지선 분리형 교통체계를 제시했다.

간선은 기존 버스 중심으로 유지하고, 지선은 수요응답형 교통수단으로 전환해 운영 효율을 높이겠다는 구상이다.

또 지역화폐 '굿뜨래페이'를 기반으로 한 택시 호출 기능 도입을 통해 교통과 지역경제를 연계하는 플랫폼 구축 필요성도 강조했다.

이를 통해 교통 서비스 이용 편의성을 높이는 동시에 지역 내 소비를 유도하는 선순환 구조를 만들 수 있다는 설명이다.

특히 이용률이 낮은 지선 노선 10개를 택시 방식으로 전환할 경우 연간 약 10억 원의 예산 절감 효과가 가능하다고 분석했다.

아울러 절감된 재원은 교통 서비스 개선과 골목상권 활성화에 재투입할 수 있다는 점도 강조했다.

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노 의원은 "혁신은 새로운 것을 만드는 것이 아니라 기존 자산에 새로운 가치를 더하는 것"이라며 "굿뜨래페이를 기반으로 한 교통체계 개편을 적극 검토해야 한다"고 밝혔다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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