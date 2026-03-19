도내 중소·벤처·창업기업 22개사 선정

투자컨설팅 등 지원

강원특별자치도는 도내 중소·벤처·창업기업의 투자유치 역량 강화를 위해 추진하는 '강원 전략산업 벤처펀드 연계 기업 맞춤형 투자역량 지원 프로그램'의 대상기업 22개사를 최종 선정했다고 19일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 지난 1월 27일부터 2월 12일까지 공개모집을 통해 참여 기업을 모집했으며, 강원 전략산업 벤처펀드 운용사의 1차 서류심사와 선정위원회의 2차 발표평가를 거쳐 최종 기업을 선발했다.

선정된 기업에는 벤처투자를 보다 효과적으로 유치할 수 있도록 투자 역량을 체계적으로 강화하는 맞춤형 지원이 제공된다. 단순한 교육 중심 프로그램이 아니라 기업별 성장 단계와 투자 수요를 반영해 실질적인 투자유치 역량을 높이는 데 중점을 두었다.

주요 지원 내용은 ▲투자 컨설팅 ▲비즈니스 모델 진단 ▲기술평가 및 기업가치 평가 ▲IR 디자인 고도화 ▲IR 코칭 ▲투자자 매칭 등으로 구성된다.

선정된 기업들은 필요로 하는 프로그램을 선택해 맞춤형 지원을 받을 수 있으며, 이를 통해 투자유치 전략을 구체화하고 투자자와의 접점을 확대할 수 있을 것으로 기대된다.

특히 이번 프로그램은 2025년 9월 총 1500억원 규모로 출범한 '강원 전략산업 벤처펀드'와 연계해 추진된다. 강원특별자치도는 펀드 조성과 함께 기업 투자역량 강화 프로그램을 병행해 도내 유망기업의 투자유치 기회를 확대하고 지역 벤처투자 생태계를 활성화할 계획이다.

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김만호 강원특별자치도 경제국장은 "이번 프로그램은 강원 전략산업 벤처펀드와 연계해 도내 기업들이 실제 투자를 받을 수 있도록 지원하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 유망기업 발굴과 투자역량 강화를 통해 지역 산업 성장과 벤처투자 활성화를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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