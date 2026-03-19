화성시, 교통약자 이동 편의 혁신

기아 PV5 특수 설계 차량 시승식 개최

측면 슬로프 적용 안전성 및 승차감 개선

7월 정식 운행 앞두고 시민 의견 수렴

경기 화성특례시(시장 정명근)가 교통약자의 이동 편의를 개선하기 위해, 교통약자 전용 모델로 제작된 '기아 PV5(휠체어 이용자 탑승 모델)'를 전국 최초로 도입한다. 시는 정식 운행에 앞서 19일 화성시청에서 휠체어 이용 교통약자들과 함께 차량의 편의성과 안전성을 점검하는 시승 행사를 열었다.

정명근 화성특례시장(오른쪽)이 19일 화성시청에서 기아 PV5 시승을 앞두고 교통약자와 소통하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 정명근 화성특례시장을 비롯해 시의원, 박종일 경기도 장애인복지회 화성시지부장, 서인희 한국척수장애인협회 경기도협회 화성시지회장, 이경희 화성시 장애인 누릴인권센터장 등이 참석했다.

이번에 도입되는 기아 PV5는 일반 승합차를 개조해 후면에 슬로프를 설치하던 기존 '슬로프 개조형' 방식에서 벗어나, 제작 단계부터 교통약자 전용으로 설계된 '슬로프 일체형' 특수차량이다. 측면 슬로프 탑승 방식으로 보도 위에서 안전하고 신속한 승하차가 가능하며, 휠체어 탑승석을 운전석 바로 뒤에 배치해 운전자와 원활한 소통 환경을 조성했다. 특히 일체형 차량 설계로 노면 진동 전달을 최소화해 기존 개조형 차량에서 지적된 승차감 저하 문제를 근본적으로 해결한 것이 특징이다.

시는 먼저 기존 63대 체계로 운영되던 특별교통수단의 서비스 질을 한 단계 높이고자 올해 기아 PV5 9대를 전격 도입하며 차량 교체와 증차를 동시에 추진했다. 노후 차량 4대를 교체하고 5대를 신규 증차함으로써 특별교통수단을 총 68대로 확대해 이용객의 대기시간을 단축하고 이동 편의를 높일 방침이다. 특히 기아 자체 개발 모델 도입으로 사후관리(AS) 효율성까지 확보해 더욱 안정적인 차량 운행이 가능할 전망이다.

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시는 하반기 정식 운행에 맞춰 특수차량 도입뿐만 아니라 운전원 10명을 신규 채용해 이용객들의 고질적인 불편 사항이었던 배차 대기시간을 줄여나갈 방침이다. 아울러 향후 발생하는 대폐차 및 신규 증차 물량에 대해서도 PV5 모델을 점진적으로 확대 적용해 교통 복지 환경을 구축할 계획이다.

정명근 화성특례시장(가운데 왼쪽)과 관계자들이 19일 화성시청에서 교통약자 특별교통수단 기아 PV5 시승행사를 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

정명근 화성특례시장은 "이번 시승 행사는 전국 최초로 도입되는 완성형 특수차량의 안전성과 편의성을 실제 이용자의 관점에서 점검하기 위해 마련했다"며 "기존 차량의 한계를 극복하고 측면 슬로프를 적용해 안전한 승하차가 가능해진 만큼 교통약자의 이동 편의가 크게 개선될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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