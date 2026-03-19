수입선 다변화·비축 확대 주문
"가짜 일 줄이고 체감 성과 만들어야"

김정관 산업통상부 장관(왼쪽 두번째)이 19일 정부세종청사 산업부 대회의실에서 열린 산업부 확대간부회의에서 모두발언을 하고 있다. 산업통상부.

김정관 산업통상부 장관(왼쪽 두번째)이 19일 정부세종청사 산업부 대회의실에서 열린 산업부 확대간부회의에서 모두발언을 하고 있다. 산업통상부.

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중동 정세 불안 등 대외 리스크가 확대되는 가운데 산업통상부가 산업·자원안보 대응 체계 전반을 재점검했다. 김정관 장관은 단기 대응을 넘어 구조적 위기에 대비한 중장기 전략과 함께, 현장에서 실제 변화를 만드는 정책 집행을 강조했다.


김 장관은 19일 정부세종청사에서 열린 산업부 확대간부회의에서 "현재 상황을 일시적 변동이 아닌 구조적 리스크로 인식해야 한다"며 "수입선 다변화, 비축 확대, 대체원료 확보 등 중장기 대응체계를 차질 없이 구축하라"고 지시했다. 이어 "고유가 대응과 수출기업 피해 최소화를 위한 재정 지원도 적기에 이뤄질 수 있도록 철저히 준비해야 한다"고 강조했다.

그는 정책 추진 방향과 관련해 "이제는 방향 제시를 넘어 실질적인 성과를 만들어 내야 할 시점"이라며 "각종 사업 추진 과정에서 지역을 우선적으로 고려하고, 기업이 체감할 수 있는 지원 성과를 반드시 창출해야 한다"고 말했다.


제조업 AI 전환 전략인 M.AX와 대미투자특별법 후속조치 등 주요 정책 과제에 대해서도 "속도감 있게 실행하고 현장에서 성과로 이어지도록 하라"고 당부했다.

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김 장관은 또 조직 운영과 관련해 "불필요한 업무를 줄이는 데 그칠 것이 아니라 기업과 산업에 실제 변화를 만드는 '진짜 일'에 집중해야 한다"며 이른바 '가짜 일 줄이기' 기조를 재차 강조했다.


세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
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