수입선 다변화·비축 확대 주문

"가짜 일 줄이고 체감 성과 만들어야"

김정관 산업통상부 장관(왼쪽 두번째)이 19일 정부세종청사 산업부 대회의실에서 열린 산업부 확대간부회의에서 모두발언을 하고 있다. 산업통상부. AD 원본보기 아이콘

중동 정세 불안 등 대외 리스크가 확대되는 가운데 산업통상부가 산업·자원안보 대응 체계 전반을 재점검했다. 김정관 장관은 단기 대응을 넘어 구조적 위기에 대비한 중장기 전략과 함께, 현장에서 실제 변화를 만드는 정책 집행을 강조했다.

김 장관은 19일 정부세종청사에서 열린 산업부 확대간부회의에서 "현재 상황을 일시적 변동이 아닌 구조적 리스크로 인식해야 한다"며 "수입선 다변화, 비축 확대, 대체원료 확보 등 중장기 대응체계를 차질 없이 구축하라"고 지시했다. 이어 "고유가 대응과 수출기업 피해 최소화를 위한 재정 지원도 적기에 이뤄질 수 있도록 철저히 준비해야 한다"고 강조했다.

그는 정책 추진 방향과 관련해 "이제는 방향 제시를 넘어 실질적인 성과를 만들어 내야 할 시점"이라며 "각종 사업 추진 과정에서 지역을 우선적으로 고려하고, 기업이 체감할 수 있는 지원 성과를 반드시 창출해야 한다"고 말했다.

제조업 AI 전환 전략인 M.AX와 대미투자특별법 후속조치 등 주요 정책 과제에 대해서도 "속도감 있게 실행하고 현장에서 성과로 이어지도록 하라"고 당부했다.

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김 장관은 또 조직 운영과 관련해 "불필요한 업무를 줄이는 데 그칠 것이 아니라 기업과 산업에 실제 변화를 만드는 '진짜 일'에 집중해야 한다"며 이른바 '가짜 일 줄이기' 기조를 재차 강조했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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