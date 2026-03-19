광주 수완지구 남녀 흉기 찔려 위중…경찰 수사

빌라 계단 쓰러진 채 발견

30대 추정 병원 긴급 이송

광주 도심의 한 빌라에서 30대로 추정되는 남녀가 흉기에 찔려 위중한 상태로 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

19일 광주 광산경찰서 등에 따르면 이날 오후 2시 59분께 광주 광산구 수완지구의 한 빌라에서 "사람이 흉기에 찔렸다"는 취지의 119 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 소방 당국과 경찰은 해당 빌라 계단에 피를 흘린 채 쓰러져 있는 30대 추정 남성과 여성을 발견했다.

두 사람은 구급대에 의해 인근 병원으로 긴급 이송돼 치료받고 있으나 생명이 위중한 상태인 것으로 알려졌다.

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경찰은 "남녀가 다투는 소리를 들었다"는 주변 이웃들의 진술을 확보했다. 이를 토대로 이들 사이의 다툼이 흉기 난동으로 이어졌을 가능성을 열어두고 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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