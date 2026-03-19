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정읍시가 행정안전부 주관 '마을기업 지정 심사'에서 신규 지정 3곳을 포함해 총 4개 기업이 최종 선정되는 값진 성과를 거뒀다.

정읍시에 따르면, 이번 심사에서 전북특별자치도 전체 16개 선정 기업 가운데 정읍시 소속 4개 기업이 포함되며 도내에서 눈에 띄는 선정 성과를 거뒀다. 이번 심사를 통해 새롭게 이름을 올린 신규 마을기업은 정읍연지마루 마을관리사회적협동조합, 리본마을관리 사회적협동조합, 용호지황마을 협동조합 등 3곳이다. 이와 함께 감성나무 협동조합은 재지정 마을기업으로 선정돼 지속적인 운영을 이어가게 됐다.

마을기업은 지역 경제 활성화와 공동체 회복을 목적으로 주민 간 협력과 소통을 끌어내는 단체다. 단순한 수익 창출을 넘어 지역 자원을 적극적으로 활용하고 주민 참여를 기반으로 한 다양한 사회적 가치 실현에 중추적인 역할을 담당하고 있다.

이번에 지정된 4개 기업 역시 이러한 취지에 공감하며 지역 자원과 주민 역량을 바탕으로 지역 문제 해결과 경제 활성화를 동시에 이끌어 나가겠다는 포부를 밝히고 행정의 지속적인 관심과 지원을 요청했다.

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이학수 정읍시장은 "이번 마을기업 선정은 지역 주민이 주도하는 공동체 경제 활성화의 기반을 더욱 공고히 다지는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 정읍시는 지정된 마을기업들이 안정적으로 성장하고 성공적으로 자립할 수 있도록 꼼꼼하고 지속적인 지원을 이어가겠다"고 했다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



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