인파·교통·의료 대응 등 분야별 종합 안전대책 점검



경남 합천군은 지난 18일 재난안전대책본부에서 '2026년 제1회 안전관리 실무위원회'를 열고 제25회 합천 벚꽃 마라톤대회 안전관리계획을 심의 점검했다.

합천군, 벚꽃마라톤대회 2026년 제1회 안전관리 실무위원회 진행 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에는 부군수를 위원장으로 군청 관련 부서와 경찰, 소방, 한국전력공사 합천지사, 전기·가스 분야 관계자 등이 참석해 대회 전반에 대한 안전관리 방안을 분야별로 검토했다. 특히 유관기관 간 역할 분담과 협력체계를 중심으로 실효성 있는 대응 방안을 집중적으로 논의했다.

주요 점검 사항은 ▲인파 밀집 구간 관리 및 안전요원 배치 ▲마라톤 코스와 행사장 내 위험 요소 사전 제거 ▲주차장 운영 및 교통 통제 계획 ▲응급환자 발생에 대비한 의료지원 체계 구축 등이다.

합천군은 행사 개최에 앞서 경상남도와 합동으로 현장 안전 점검을 실시하고, 미비점을 사전에 보완해 안전사고 예방에 만전을 기할 방침이다.ㅡ

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장재혁 부군수는 "이번 대회는 참가 신청이 조기에 마감될 만큼 관심이 높고, 참가 규모 또한 확대될 것으로 예상된다"며 "관계기관 간 긴밀한 협조를 통해 사전 준비와 현장 대응을 철저히 해 안전하고 성공적인 대회가 되도록 하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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