그룹 에스파 멤버 윈터가 삼성서울병원에 1억원을 기부했다.

그룹 '에스파' 멤버 윈터. 삼성서울병원

그룹 '에스파' 멤버 윈터. 삼성서울병원

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삼성서울병원은 윈터가 병원 환자행복기금에 1억원을 전달했다고 19일 밝혔다. 기부금은 경제적으로 어려운 환자의 치료비 부담을 낮추고 재활 치료를 지원하는 데 사용될 예정이다.


윈터는 "경제적 어려움을 겪는 환자들의 치료와 회복에 도움이 되길 바란다"며 "건강한 일상을 되찾을 수 있도록 응원하겠다"고 밝혔다.

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윈터는 앞서 대한적십자사를 통해 영남권 산불 피해 복구를 지원하는 등 기부 활동을 이어왔다. 에스파 멤버들과 함께 해외 재난 구호를 위한 기부에도 참여한 바 있다.


박정연 기자 jy@asiae.co.kr
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