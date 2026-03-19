그룹 에스파 멤버 윈터가 삼성서울병원에 1억원을 기부했다.

그룹 '에스파' 멤버 윈터. 삼성서울병원 AD 원본보기 아이콘

삼성서울병원은 윈터가 병원 환자행복기금에 1억원을 전달했다고 19일 밝혔다. 기부금은 경제적으로 어려운 환자의 치료비 부담을 낮추고 재활 치료를 지원하는 데 사용될 예정이다.

윈터는 "경제적 어려움을 겪는 환자들의 치료와 회복에 도움이 되길 바란다"며 "건강한 일상을 되찾을 수 있도록 응원하겠다"고 밝혔다.

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윈터는 앞서 대한적십자사를 통해 영남권 산불 피해 복구를 지원하는 등 기부 활동을 이어왔다. 에스파 멤버들과 함께 해외 재난 구호를 위한 기부에도 참여한 바 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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