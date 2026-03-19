해군·해경 사업 참여

제3국 시장까지 협력 확대

한화오션은 19일 그리스 조선업체 ONEX그룹과 그리스 사업 협력을 위한 전략적 협력 협약(Teaming Agreement)을 체결했다고 밝혔다.

한화오션은 19일 제임스 헬러 주한미국대사대리(왼쪽 네번째), 어성철 특수선사업부 사장(왼쪽 다섯번째), 파나기오티스 제노코스타스 ONEX그룹 대표(왼쪽 여섯번째), 루카스 초코스 주한 그리스 대사(오른쪽 다섯번째) 등이 참석한 가운데 한화오션과 ONEX그룹간 그리스 사업 협력을 위한 전략적 협력 협약(Teaming Agreement)를 맺었다. 한화오션 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 루카스 초코스 주한 그리스 대사와 제임스 헬러 주한 미국대사대리가 참석했으며, 한화오션에서는 어성철 특수선사업부 사장, ONEX그룹에서는 파나기오티스 제노코스타스 대표가 자리했다.

이번 협약에 따라 양사는 향후 그리스 해경과 해군이 발주하는 잠수함 사업 등에 공동으로 참여할 예정이다. 특히 양사는 해당 사업에서 상호 독점적 협력 관계를 구축하고, 중장기적으로는 지중해와 흑해를 포함한 인접 국가 및 제3국 시장으로 협력 범위를 확대해 나간다는 계획이다.

제노코스타스 ONEX 대표는 "세계적인 해양 강국의 중심지인 서울에 오게 돼 영광"이라며 "한국, 미국, 그리스 3국이 공동의 안보와 번영을 위해 함께 협력하길 기대한다"고 말했다.

어성철 한화오션 특수선사업부 사장은 "현지 대형 조선소와의 독점적 협력을 통해 로컬 시장에 안정적으로 진입하고, 향후 발주 예정인 그리스 해경·해군 사업에 적극 참여할 계획"이라고 밝혔다.

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ONEX그룹은 그리스 최대 조선·방산 기업으로 시로스 네오리온 조선소와 엘레프시스 조선소를 운영하고 있다. 특히 미국 정부의 개발금융기관인 국제개발금융공사(DFC)가 투자한 기업으로, 이번 협약은 한화오션의 유럽 시장 확대에 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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