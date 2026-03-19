사격 후 총집 넣다가 격발
경찰 정확한 사고 경위 조사

광주경찰청 전경.

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광주경찰청 소속 경찰특공대원이 전술 훈련을 하던 중 자신의 권총이 오발돼 다리에 총상을 입는 사고가 발생했다.


19일 광주경찰청에 따르면 이날 오전 10시 58분께 광주 광산구에 위치한 경찰특공대 훈련장에서 총기 사고가 났다.

이 사고로 특공대원 A 경위가 오른쪽 허벅지에 총상을 입었으며, 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.


사고 당시 A 경위는 레펠 강하와 실사격을 결합한 전술 훈련을 진행 중이었다. 표적 사격을 마친 뒤 총기를 권총집에 집어넣는 과정에서 권총이 격발돼 사고를 당한 것으로 파악됐다.

경찰은 총기를 집어넣을 때 방아쇠가 옷이나 장구류 등에 걸리면서 오발 사고가 난 것으로 추정하고 있다.

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경찰 관계자는 "해당 대원이 치료를 마치는 대로 정확한 사고 경위를 파악할 예정"이라며 "훈련 지침이 제대로 준수됐는지 여부 등도 함께 들여다보고 후속 절차에 나설 방침이다"고 밝혔다.


호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
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