신년 기자 간담회서 한국 시장 중요성 강조

8개 신흥 시장 중 한국 비중 지속 확대

포르쉐의 준대형 전기 SUV 카이엔 일렉트릭이 국내 최초로 공개됐다. 포르쉐는 올해 국내 시장에서 판매하는 모든 전기차에 국산 배터리 셀을 탑재할 예정이다.

포르쉐코리아가 19일 서울 광진구 파이팩토리에서 열린 2026 신년 기자간담회에 앞서 신형 카이엔 일렉트릭을 국내 최초로 공개하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

마티아스 부세 포르쉐 코리아 대표는 19일 서울 광진구에서 열린 신년 기자간담회에서 "한국 시장은 브랜드 가치와 고객 경험 기반의 '가치 중심 성장' 전략을 추구하며 전동화를 성공적으로 이끌고 있다"며 "전동화 리더십을 더욱 강화하고 한국 고객들의 높은 기대에 맞는 비즈니스를 실현하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

포르쉐코리아는 지난해 전년 대비 약 30% 증가한 1만746대의 차량을 인도하며 설립 이후 두 번째 1만대 이상 판매 실적을 기록했다. 특히 내연기관 38%, 플러그인 하이브리드 28%, 순수 전기차 34%의 비중으로 균형 잡힌 판매 구조를 만들었다. 순수 전기차 및 플러그인 하이브리드를 포함한 전동화 모델은 6630대(62%)에 달하며 전동화 전환을 성공적으로 이끌었다는 평가다.

포르쉐는 전 세계 5위 시장인 한국에서의 경쟁력을 지속해서 유지하겠다는 계획도 밝혔다. 포르쉐 해외 신흥 시장은 한국을 포함한 8개의 시장으로 구성되는데, 해당 지역 내 한국의 비중은 2018년 14%에서 2025년 19%로 확대됐다.

크리스티아네 초른 AG 해외 신흥 시장 총괄은 "역동적인 성장과 함께 전동화 전환이 가속화되고 있는 한국은 포르쉐에게 매우 중요한 시장 중 하나이다"라며 "현재의 성과를 지속 가능한 경쟁력으로 발전시키기 위해 제품, 서비스, 개인화 등 고객 경험 전반에 걸친 접근 방식을 더욱 정교하게 재정비할 것"이라고 밝혔다.

이번 행사에서 공개된 카이엔 일렉트릭은 포르쉐 SUV 카이엔의 헤리티지를 기반으로 새롭게 개발된 순수 전기 SUV로 포뮬러 E 기술력에 기반한 혁신적인 회생 제동 시스템을 탑재해 슈퍼 스포츠카 수준의 압도적인 성능을 구현한다.

특히, 카이엔 터보 일렉트릭은 런치 컨트롤 사용시 최고출력 1156마력(PS), 최대토크 153.0kg?m을 발휘하며, 정지상태에서 100km/h까지 가속 시 단 2.5초, 최고속도는 260km/h다. 최대 400kW 용량의 빠르고 견고한 충전을 통해 탁월한 성능과 일상적 실용성을 완벽히 충족하며 장거리 주행의 편안함과 함께 오프로드 성능까지 갖췄다.

외관은 고유의 디자인 헤리티지를 유지하면서도 미래지향적인 디테일을 더했으며, 실내는 포르쉐 드라이버 익스피리언스를 통해 디지털 혁신을 이뤘다. 포르쉐 역사상 가장 넓은 '플로우 디스플레이를 적용해 운전자 중심의 직관적인 인터페이스와 고도화된 개인화 서비스를 제공한다.

포르쉐는 2030년 이후에도 내연기관, 플러그인 하이브리드, 순수 전기 모델 등 다양한 파워트레인 옵션을 통해 고객 선택의 폭을 넓혀 나갈 계획이며, 모든 파워트레인에서 감성적인 주행 경험과 성능, 효율성을 동시에 제공할 방침이다.

포르쉐코리아가 19일 서울 광진구 파이팩토리에서 열린 2026 신년 기자간담회에 앞서 파나메라 레드 익스클루시브를 공개하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이 날 포르쉐코리아는 포르쉐 레이싱 헤리티지와 개인화 철학을 결합한 '파나메라 레드 익스클루시브'도 국내 최초로 공개했다.

포르쉐 익스클루시브 매뉴팩처를 통해 국내 고객 선호도가 높은 사양을 큐레이션한 패키지 모델 '파나메라 레드 익스클루시브'는 전 세계 파나메라 주요 시장 중 하나인 한국 고객만을 위해 100대 한정으로 특별 제작되었다.

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포르쉐 퍼포먼스를 상징해 온 '가드 레드 (Guards Red)'와 '보르도 레드 (Bordeaux Red)' 두 컬러를 조화롭게 적용해 포르쉐 특유의 스포티함과 역동성을 더욱 세련된 감성으로 재해석한 것이 특징이다. 파나메라 4 모델에 스포츠 디자인 패키지, 21인치 스포츠 디자인 휠, 익스클루시브 디자인 테일라이트를 적용해 스포티한 존재감을 완성했으며, 양쪽 도어 하단과 후면에 적용된 가드 레드 컬러 'Panamera' 레터링을 통해 희소성을 높였다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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