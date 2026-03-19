430억 투입·2027년 준공…산업 연계 체험형 과학문화 공간 조성

국내 최초로 탄소중립을 주제로 한 전문과학관이 울산에 들어선다. 산업도시 울산의 특성과 연계해 기후·에너지 전환을 체험형으로 교육하는 거점으로 조성될 예정이다.

과학기술정보통신부는 19일 울산 남구 신정동 건립 부지에서 '국립울산 탄소중립 전문과학관' 착공식을 개최한다고 밝혔다.

국립울산 탄소중립 전문과학관 조감도. 과기정통부 제공 AD 원본보기 아이콘

국립울산 탄소중립 전문과학관은 기후 위기 대응과 에너지 전환 시대에 맞춰 탄소중립을 주제로 건립되는 국내 최초의 전문과학관이다. 총사업비 430억 원(국비·지방비 각 50%)이 투입되며, 2027년 12월 준공을 목표로 한다. 부지면적 2만39㎡, 연면적 7513㎡ 규모의 지상 4층 건물로 조성된다.

과학관은 울산의 산업 기반과 연계한 탄소중립 관련 전시·체험 및 교육 프로그램을 제공하며, 어린이와 청소년, 시민 등 전 세대가 참여할 수 있는 체험형 과학문화 공간으로 운영될 예정이다.

이날 착공식에는 김성수 과기정통부 연구개발정책실장과 김두겸 울산광역시장 등 주요 내빈과 지역 주민 150여 명이 참석한다.

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김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "국립울산 탄소중립 전문과학관이 울산의 산업과 과학문화가 결합해 '울산형 과학자본'을 축적하는 중요한 공간이 되기를 기대한다"며 "미래 세대에게 탄소중립과 과학기술의 중요성을 알릴 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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