SNS에 글 올려 "정치는 경력의 길이가 아니라 역할의 무게"

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 19일 "공천은 사람이 아니라 시대가 요구하는 기준으로 결정돼야 한다"면서 "기업을 일으켜 본 경험, 투자를 결정해 본 책임, 일자리를 만들어 본 실행력, 이런 것을 갖춘 새로운 인물들이 정치의 전면에 나서야 한다"고 했다.

이 위원장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "정치는 이제 경력의 길이가 아니라 역할의 무게로 평가받아야 한다"면서 이같이 밝혔다. 이 위원장의 이날 발언은 대구지역 공천과 관련해 중진의원 컷오프(공천배제)와 관련한 논란을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

앞서 주호영 의원 등은 이 위원장의 중진 컷오프 방침과 관련해 유튜버 고성국씨, 이 위원장, 이진숙 전 방송통신위원장의 '삼각 커넥션' 의혹을 문제 삼은 바 있다. 이 위원장이 중진의원들을 대거 컷오프하고 이 전 위원장을 공천할 방침이라는 주장이다.

이 위원장은 이와 관련해 "결과를 보지 않고 섣부른 식의 해석을 했다가 부끄러워질 수도 있을 것이다. 체통을 유지했으면 한다"면서 "지금 이 위기의 정치에서 어떤 인물이 국민 앞에 설 수 있느냐가 본질"이라고 했다.

이 위원장은 아울러 "우려스러운 것은 정치를 지역이나 출신, 과거의 프레임으로 해석하려는 시도"라며 "지금 국민이 요구하는 것은 누가 어느 편이냐가 아니라, 누가 미래를 책임질 수 있느냐다"라고 전했다.

이 위원장은 특히 기업·투자·일자리 경험 등을 거론하면서 "그래야 도시가 살고 나라가 산다"면서 "논쟁은 있을 수 있으나, 그 논쟁이 사람을 향한 것이 아니라 대한민국의 미래를 향한 것이 되기를 바란다"고 했다.

이 위원장이 이처럼 중진 컷오프 의지를 재확인함과 동시에 '기업·투자·일자리'를 강조하고 나서면서 국민의힘의 향후 공천 과정에도 관심이 쏠린다. 현재 최고경영자(CEO) 출신인 최은석 의원과 사업가 출신 이재만 전 동구청장이 대구시장 공천을 신청한 상태다.

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여권에서도 이런 흐름에 견제구가 나오고 있다. 홍의락 전 더불어민주당 의원은 이날 SNS에 최 의원과 관련 "대기업 CEO 출신이라는 이력은 그의 가장 큰 무기로, 중도층을 흡수할 여지가 있다"면서 "강한 상대가 아닌 다른 상대로 더 어려운 만큼 준비해야 한다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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