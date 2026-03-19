KCGI자산운용은 KCGI샐러리맨펀드(KCGI샐러리맨증권자투자신탁[주식-재간접형])가 8년만에 순자산 5000억원을 목전에 두고 있다고 19일 밝혔다.

2018년 3월 12일 직장인들의 노후자금 마련을 위한 장기투자펀드로 설정된 이 펀드의 순자산은 12일 기준 4596억원을 기록 중이다. 이는 출시 첫해인 2018년 말(14억원) 대비 약 320배 급증한 수치로, 침체된 공모펀드 시장 상황 속에서 동일 유형 내 순자산 증가율(42%)을 압도하는 성과다.

클래스별 가입 내역을 살펴보면 개인연금 비중이 76%, 일반계좌 21%, 퇴직연금 3%로 대부분 연금 클래스로 가입이 이뤄졌다. 투자 형태로는 적립식 계좌의 비중이 46%, 임의식 비중이 54%로 연금 계좌를 통한 장기투자용으로 가입하고 있음을 보여주고 있다.

보통 공모펀드는 대형 은행이나 증권사의 전국 지점망을 통해 자금을 모아 외형을 키우지만 이 펀드의 판매사는 5개사에 불과하고 이중 자사 다이렉트 채널을 통한 가입 비중이 93%에 이른다. 고객이 KCGI자산운용 앱을 설치하고 펀드를 선택해 가입한 경우가 대부분이라는 의미다.

이 펀드의 8년 누적 수익률은 134%로 연환산 수익률은 10.8% 달한다. 최근 6개월 수익률 18.7%로 동일유형 중에서 1위를 기록했다. 단순히 수익률만 높은 것이 아니다. 변동성 대비 수익률을 나타내는 샤프지수는 3년 기준 1.3으로, 벤치마크(1.2)와 동일 유형(1.1) 대비 우수한 성과를 보였다. 이는 하락장에서 수익률을 잘 방어하고 상승장에서 탄력적으로 수익을 잘 냈음을 의미한다.

KCGI자산운용은 샐러리맨 펀드의 성공 비결로 세 가지 차별화된 전략을 꼽았다. ▲체계적 자산 배분 ▲글로벌 메가트렌드를 활용한 투자▲저비용 구조다. 연 총보수 0.710%(Ce 클래스, 합성총보수 기준)로 동일 기준 해외 주식형 평균(1.43%, KCGI자산운용 자체 집계), 해외자산배분형 평균 1.14%보다 낮게 책정해 장기 투자 시 유리한 구조를 만들었다.

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KCGI자산운용 관계자는 "샐러리맨 펀드는 이름 그대로 매달 월급을 쪼개 투자하는 직장인들이 편안하게 투자할 수 있도록 설계된 상품"이라며 "앞으로도 철저한 리스크 관리와 저비용 원칙을 고수해 대한민국 직장인들의 자산 증식 1등 파트너로 남겠다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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