IBK투자증권은 중소·중견기업 가업승계에 특화한 패밀리오피스 서비스 'IBKS 패밀리오피스'를 출범했다고 19일 밝혔다.

19일 서울 서초구 GT타워에서 서정학 IBK투자증권 대표이사(가운데) 등 임직원과 주요 고객들이 IBKS 패밀리오피스 오픈식 기념촬영을 하고 있다. IBK투자증권 AD 원본보기 아이콘

IBKS 패밀리오피스는 금융자산 50억원 이상의 고액 자산가를 대상으로 자산관리뿐 아니라 기업의 생애주기와 가문의 성장까지 아우르는 종합자산관리 서비스다. 특히 IBK금융그룹 시너지와 중소기업특화 증권사로서의 자산관리 및 솔루션 역량을 적극 활용해 중소·중견기업의 원활한 기업승계 지원에 초점을 맞췄다.

기업승계와 가문관리를 위해 가업승계, 상속·증여 플래닝, 법률 및 세무 자문, 부동산, 아트 등 가문의 영속성을 위한 일대일 맞춤형 컨설팅 서비스를 지원한다. 또한 IBK기업은행 금융그룹의 네트워크를 활용한 기업금융 연계 특화 상품 및 컨설팅과 아폴로, 콜버그크래비스로버츠, 누버거버먼 등 글로벌 운용사의 사모대체펀드 등 차별화된 투자 기회도 제공한다.

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서정학 IBK투자증권 대표이사는 "고객의 만족과 신뢰를 최우선 가치로 삼아, 새롭게 출발하는 패밀리오피스가 명실상부한 대한민국 최고의 프리미엄 자산관리 명가로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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