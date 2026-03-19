결혼·임신·출산 단계별 경제적 지원으로 양육 친화 환경 조성

‘찾아가는 다문화 놀이터’ 등 가족관계·돌봄 프로그램 강화

진주시는 결혼·임신·출산 가정의 경제적 부담을 완화하고 다문화가족의 안정적인 지역사회 정착을 지원하기 위해 단계별 맞춤형 가족 지원 정책을 추진하고 있다.

시는 결혼과 임신·출산 전 과정에 걸친 경제적 지원과 함께 부모 교육, 영유아 체험 프로그램 등을 병행 운영해 건강한 가족관계 형성과 다문화 이해 증진을 도모하고 있다. 이를 통해 가족 친화적 사회환경 조성과 가족 기능 강화를 동시에 추진한다는 계획이다.

진주시, 다문화가족 자녀 정착지원 사업 행사 사진 AD 원본보기 아이콘

먼저 결혼·임신·출산 가정을 대상으로 한 경제적 지원이 확대되고 있다. 결혼축하금 지원사업을 통해 일정 요건을 충족한 신혼부부에게 50만 원 상당의 모바일 상품권을 지급하며, 임신 단계에서는 건강검진인지 지원과 함께 임신 20주 이상 임산부에게 50만원의 임신축하금을 지원하고 있다.

난임부부를 위한 지원도 지속 추진 중이다. 난임 진단비와 시술비, 격려금 지원과 함께 한의 치료 지원사업의 중복지원 제한 기간을 완화해 보다 다양한 치료 선택이 가능하도록 제도를 개선했다.

출산 가정을 위한 지원도 강화됐다. 출산축하금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상은 총 600만원이 단계적으로 지급되며, 출산용품 구입비와 첫 만남 이용권 등도 함께 지원된다. 또한 산모·신생아 건강관리 서비스 본인부담금의 90%와 산후조리비 50만원을 지원해 출산 이후 회복과 양육 부담 완화를 돕고 있다.

이와 함께 가족관계 개선과 돌봄 지원을 위한 다양한 프로그램도 운영 중이다. 부모·부부 역할 교육, 가족 상담, 이혼 전·후 가족 지원, 취약 가정 지원사업, 공동육아 나눔터, 아이돌봄 서비스, 손주 돌봄 지원 등 가족 유형별 맞춤형 사업이 추진되고 있다.

특히 오는 4월부터 7월까지 관내 어린이집과 유치원을 대상으로 '찾아가는 다문화 놀이터' 사업이 운영된다. 해당 사업은 부모 교육 전문 강사를 파견해 올바른 양육 방법과 아동학대 예방 교육을 실시하고, 동시에 영유아를 대상으로 다문화 체험 행사를 제공하는 방식으로 진행된다.

또한 가족이 함께 참여하는 체험 행사를 통해 부모와 자녀 간 상호작용을 강화하고 긍정적인 가족관계 형성을 지원할 계획이다.

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시 관계자는 "결혼부터 임신·출산, 다문화가족 지원까지 전 생애주기별 맞춤형 정책을 통해 시민들이 안정적인 가족생활을 영위할 수 있도록 지원하고 있다"며 "앞으로도 가족 친화적인 지역사회 조성을 위한 정책을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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