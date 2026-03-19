경계성 지능·난독 등 맞춤형 지원 확대… 학교·가정 연계 강화

부산시교육청이 학습에 어려움을 겪는 학생들을 위한 맞춤형 지원 강화에 나선다.

부산시교육청은 경계성 지능, 난독, 난산 등으로 학습에 어려움을 겪는 학생을 조기에 발견하고 체계적으로 지원하기 위해 '2026 부산기초학력지원센터 운영 계획'을 수립하고 기초학력 보장 지원체계를 확대 운영한다고 전했다.

이번 계획은 '기초학력 보장 단디하자!' 전략을 기반으로, 다양한 진단검사 도구를 활용한 심층 진단을 통해 학생의 학습 특성을 정밀하게 파악하고 맞춤형 지원 방안을 마련하는 데 초점을 맞췄다.

특히 교사용 체크리스트와 함께 '학부모용 경계선 지능 학생 선별 체크리스트'를 개발·보급해 가정에서도 학생의 학습 상태를 확인할 수 있도록 지원하며, 학교와 가정이 함께하는 협력적 지원 체계를 강화한다.

또 '희망피움교사'를 운영해 학교 현장 중심의 맞춤형 지원을 확대한다. 희망피움교사는 학습지원 대상 학생을 위해 학교를 직접 방문해 심층 진단과 1대1 학습 지원을 실시하고, 담임교사 및 학부모와 협력해 개별 맞춤형 학습을 돕는다.

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아울러 지역 전문기관과 연계한 심층 진단과 전문 지원 체계를 구축해 학생들이 학교 밖에서도 필요한 지원을 받을 수 있도록 할 계획이다.

이와 함께 교사와 학부모를 대상으로 난독, 난산, 경계성 지능 학생에 대한 이해를 높이기 위한 연수도 운영해 학교와 가정이 함께하는 통합적 지원을 강화한다.

김석준 교육감은 "학습에 어려움을 겪는 학생을 조기에 발견하고 전문적으로 지원하는 체계를 지속적으로 구축해 모든 학생이 기초학력을 갖출 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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