대신증권은 자사 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 자산관리를 위한 랩 상품을 한눈에 확인할 수 있는 기능을 제공한다고 19일 밝혔다.

MTS 랩 상품 조회 서비스 사진. 대신증권 AD 원본보기 아이콘

대신증권 MTS 사이보스·크레온 홈 화면의 '상품·연금' 탭에서 다양한 랩 상품을 확인할 수 있다. 출시일과 가입금액 기준으로 상품을 정렬해 비교할 수 있어 투자 목적과 자금 규모에 맞는 상품을 보다 쉽게 찾을 수 있다. MTS에서 조회되는 랩 상품은 대신증권 영업점을 통해 가입 가능하다.

랩 상품은 금융회사가 고객 자산을 위탁 받아 투자 전략에 따라 포트폴리오 형태로 운용하는 종합 자산관리 서비스다. 투자자가 개별 종목을 직접 매매하는 방식과 달리 전문가가 시장 상황에 맞춰 자산 배분과 리밸런싱을 수행하는 것이 특징이다.

대신증권은 리서치센터의 시장 분석과 자산배분 전략을 기반으로 한 랩 상품 라인업을 운영하고 있다. 글로벌 주식, 채권, 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 자산을 활용한 포트폴리오 운용 전략을 통해 투자자의 자산관리 수요에 대응하고 있다.

AD

대신증권 관계자는 "MTS에서 랩 상품을 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 서비스 접근성을 높였다"며 "변동성이 확대된 시장 환경에서 투자자들이 자산배분 기반의 랩 서비스를 통해 체계적인 자산관리를 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>