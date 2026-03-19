미 FOMC 결과 관련 시장상황 점검회의

"시장 예상대로 금리 동결…중동 정세 불안 등 리스크"

한국은행은 19일 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 동결에 대해 "이번 결정으로 통화정책 경로의 불확실성은 더욱 높아졌다"고 평가했다. 중동 정세 불안 등 대외 리스크까지 상존하며 국내 금융·외환시장의 변동성이 지속되고 있는 만큼, 필요시 시장안정화 조치에 나서겠다고 강조했다.

유상대 한은 부총재는 이날 오전 중동상황 및 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과를 점검하기 위한 회의를 열고 이같이 밝혔다.

유 부총재는 "간밤 FOMC 회의 결과로 Fed 통화정책 경로는 불확실성이 더욱 높아진 것으로 평가된다"며 "중동지역 정세 불안 지속 등 대외 리스크 요인도 상존하고 있다"고 말했다. 이어 "이런 상황에서 국내 금융·외환시장에서도 높은 변동성이 지속되고 있다"며 "각별한 경계감을 가지고 대내외 리스크 요인의 전개 양상과 이에 따란 금융·경제 영향을 점검하고 필요시 시장안정화 조치 등을 통해 적기에 대응할 것"이라고 강조했다.

Fed는 17~18일(현지시간) FOMC 정례회의에서 기준금리를 연 3.50~3.75% 동결했다. 지난 1월에 이어 2회 연속 동결이다. 경제전망(SEP)에서 성장률 전망치는 지난해 12월 2.3%에서 이번에 2.4%로, 물가상승률 전망치는 2.4%에서 2.7%로 상향 조정했다. 정책금리(중간값)는 올해 말 3.4%로 지난 전망과 같았다.

이번 금리 결정은 시장 예상과 부합했지만 제롬 파월 의장이 기자회견에서 "중동 상황이 미국 경제에 미치는 영향은 불확실하며 여러 충격들로 인해 인플레이션 진전이 제약되고 있다"고 언급하는 등 신중한 태도를 보이면서 시장에서는 이번 결과가 매파적으로 평가됐다.

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이에 국제금융시장에서는 이스라엘의 이란 가스전 공습 등으로 국제유가가 재차 상승한 가운데 매파적이라는 평가까지 더해지며 미 국채금리가 상승하고 주가가 하락했으며, 달러화는 강세를 나타냈다. 미 국채시장에서 2년물 금리는 전일 대비 0.1%포인트, 10년물 금리는 0.07%포인트 올랐다. 달러인덱스(DXY)는 0.7% 올랐다. 반면 주요 주가지수는 S&P500은 1.4% 하락 마감했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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