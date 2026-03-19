호르몬·조혈 부작용 제거한 신규 펩타이드 설계…차세대 치료제 가능성

호르몬 부작용이나 성별 제한 없이 모발 성장을 유도할 수 있는 탈모 치료 물질이 개발됐다. 기존 치료제의 한계를 넘어서는 '기전(機轉) 중심' 접근이라는 점에서, 차세대 탈모 치료제 개발의 전환점이 될 수 있다는 평가가 나온다.

대구경북과학기술원(DGIST) 문제일 뇌과학과 교수·김소연 뇌과학과 교수와 이창훈 뉴바이올로지학과 교수, 경북대학교 의과대학 성영관 교수 연구팀은 컴퓨터 모델링을 활용해 부작용 없이 발모를 유도하는 신규 펩타이드 'MLPH'를 개발했다고 밝혔다. 연구 결과는 약리학 분야 국제 학술지 '바이오메디슨 앤 파마코테라피(Biomedicine & Pharmacotherapy)'에 게재됐다.

컴퓨터 단백질 모델링으로 설계한 신규 펩타이드(MLPH)가 모낭 유두세포에 작용해 발모를 유도하는 과정과 동물·인체 조직 실험에서 확인된 효과 및 부작용 없는 안전성을 단계적으로 보여주는 모식도. 연구팀 제공 AD 원본보기 아이콘

"호르몬·조혈 부작용 제거"…기전만 남긴 펩타이드 설계

현재 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 탈모 치료제는 '미녹시딜'과 '피나스테리드' 두 가지에 불과하다. 그러나 미녹시딜은 피부 자극을, 피나스테리드는 남성 호르몬 조절 과정에서 성기능 장애를 유발할 수 있고, 가임기 여성에게는 사용이 제한되는 등 부작용 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.

연구팀은 기존 발모 기전으로 알려진 조혈호르몬 '에리스로포이에틴(EPO)'에 주목했다. EPO는 모낭 세포 수용체와 결합해 발모를 촉진하지만, 체내 투여 시 적혈구 과다 생성 등 심각한 혈액학적 부작용이 발생해 치료제로 활용하기 어려웠다.

이에 연구팀은 컴퓨터 기반 구조 설계 기법을 활용해 EPO 단백질에서 발모에 필요한 핵심 부위만 정밀하게 추출하고, 부작용을 유발하는 영역은 제거한 새로운 펩타이드 'MLPH'를 설계했다. 발모 기능은 유지하면서 부작용 가능성을 구조적으로 차단한 것이다.

동물·인체 조직 실험서 효과 확인…상용화 가능성도 제시

연구팀은 인간 모낭 조직과 쥐를 활용한 실험에서 MLPH 펩타이드가 모발 성장 관련 인자(IGF-1) 분비를 크게 증가시키는 것을 확인했다. 특히 모발이 자라지 않는 휴지기를 성장기로 전환시키며, 기존 치료제인 미녹시딜과 동등한 수준의 발모 효과를 보였다.

동시에 적혈구 증가 등 EPO 기반 치료에서 우려됐던 조혈 부작용이 나타나지 않아, 안전성 측면에서도 가능성을 입증했다.

연구팀 사진. 좌측부터 DGIST 문제일 교수, 김소연 교수, 이창훈 교수, 경북대학교 의과대학 성영관 교수, 곽미희 박사. DGIST 제공 원본보기 아이콘

연구팀은 전 세계 탈모 인구가 약 10억 명, 국내 약 1000만 명에 이르는 상황에서 이번 기술이 부작용 부담 없이 적용 가능한 치료 대안이 될 수 있을 것으로 보고 있다. 글로벌 탈모 치료 시장도 2028년 약 58조 원 규모로 성장할 것으로 전망된다.

문제일 DGIST 뇌과학과 교수는 "MLPH 펩타이드는 기존 치료제의 호르몬 부작용과 성별 제한을 극복할 수 있는 안전한 기전 중심 치료 물질"이라며 "탈모 치료의 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.

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이번 연구는 교육부·한국연구재단 대학중점연구소지원사업, 보건복지부·한국보건산업진흥원 보건의료기술연구개발사업 등의 지원을 받아 수행됐으며, 곽미희 박사가 제1저자로 참여했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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