경기관광공사가 인도네시아 시장 공략을 위한 관광 설명회를 개최한다.

경기관광공사는 19일 서울 관광플라자 시민아카데미에서 동남아시아 최대 여행 플랫폼 트래블로카(Traveloka)와 함께 도내 관광 업계 관계자, 개별 관광객 전문 여행사 등 60여명이 참석한 가운데 관광 설명회를 연다.

이날 설명회는 세계 인구 4위(2억8000만명)인 인도네시아 시장을 공략하기 위해 마련됐다.

한국관광 데이터랩에 따르면 지난해 방한한 인도네시아인은 36만명으로 전년보다 8.3% 늘었다.

경기관광공사가 세계 4위 인구의 인도네시아 관광객 유치를 위해 트레블로카와 공동으로 설명회를 개최한다. 사진은 설명회 안내 포스터 AD 원본보기 아이콘

또 문화체육관광부에서 발표한 '2025년도 대한민국 국가이미지 조사 보고서'를 보면 인도네시아인의 한국에 대한 호감도는 전체 10위인 86.6%를 기록했다.

이에 경기관광공사와 트래블로카는 도내 관광업계와 협력해 인도네시아를 중심으로 플랫폼 내 경기도 상품을 대폭 확대할 계획이다.

특히 트래블로카는 전담 담당자를 배치해 도내 관광지 및 숙박시설의 원활한 상품 등록과 비즈니스 성장을 적극 지원하기로 했다.

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경기관광공사 관계자는 "방한 개별 여행객 비율이 증가 추세인 만큼 단일 무슬림 국가 최고 인구수를 보유한 인도네시아 시장 공략을 위해 전문 온라인 플랫폼인 트래블로카 및 도내 업계와 긴밀히 협력, 실질적 관광객 유치 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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