상장사의 정기 주주총회 시즌이 본격 개막한 가운데 다음 주(3월 23~29일)에는 1573개사가 주총을 연다.

19일 한국예탁결제원에 따르면 12월 결산 상장법인(2727개사) 중 다음 주에 1573개사가 정기 주총을 개최한다.

해당 기간 주총을 여는 법인은 유가증권시장 537개사, 코스닥시장 996개사, 코넥스시장 40개사 등이다. 오는 26일에는 유가증권시장 297개사, 코스닥시장 424개사, 코넥스시장 19개사 등 740개사의 주총이 열린다.

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이번 주엔 211개사의 정기주총가 열리며, 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 201,000 전일대비 7,500 등락률 -3.60% 거래량 6,799,889 전일가 208,500 2026.03.19 09:48 기준 관련기사 전쟁 리스크 확산…에너지·방산·조선 업종 주목 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 는 지난 18일 주총을 개최했다. SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,011,000 전일대비 45,000 등락률 -4.26% 거래량 1,146,098 전일가 1,056,000 2026.03.19 09:48 기준 관련기사 전쟁 리스크 확산…에너지·방산·조선 업종 주목 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 [클릭 e종목]"브이엠, SK하이닉스 신규투자 수혜…목표가↑" 전 종목 시세 보기 는 오는 25일, 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 526,000 전일대비 19,000 등락률 -3.49% 거래량 252,671 전일가 545,000 2026.03.19 09:48 기준 관련기사 전쟁 리스크 확산…에너지·방산·조선 업종 주목 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 는 26일에 예정돼 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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