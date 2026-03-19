경기주택도시공사(GH)가 대보건설과 민간참여 공공 분양사업으로 공급하는 '고덕 자연앤 하우스디(자연&hausD)'의 잔여 가구 무순위 입주자를 모집한다.

평택 고덕국제화계획지구 A4 블록에 위치한 '고덕 자연앤 하우스디'는 지하 1층~지상 23층, 7개 동, 총 517가구 규모로 조성된다.

이번 공급 물량은 전용면적 98㎡ 잔여분 45가구다. 특히 분양가 상한제로 5억6000만~6억2900만원 수준에서 분양가가 책정됐다.

청약 접수는 오는 21일 고덕 자연앤 하우스디 모델하우스에서 방문 접수 방식으로 진행된다.

입주자 추첨 및 당첨자 발표는 청약 당일 현장에서 이뤄지며, 최종 계약은 서류 적격자만 오는 27일 진행된다.

경기주택도시공사가 평택에 공급하는 '고덕 자연앤 하우스디(자연&hausD)'의 조감도 AD 원본보기 아이콘

고덕지구는 뛰어난 생활 인프라와 교통망을 자랑한다. 코스트코, CGV, 이마트 등 대형 상업시설이 인접해 있으며, 서정리역이 도보권에 있어 대중교통 이용이 편리하다.

특히 인근 평택 지제역을 통해 SRT는 물론 향후 KTX(예정) 및 GTX-A·C 노선(예정)까지 이용할 수 있게 되면 광역 교통 접근성이 획기적으로 향상될 전망이다.

우수한 교육 환경도 강점이다. 단지 인근에 초등학교(예정)를 비롯해 유치원, 민세중, 송탄고 등이 위치하며, 평택시 중앙도서관과 국제학교 조성도 계획되어 있어 자녀를 둔 실수요자들의 관심이 높을 것으로 기대된다.

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GH는 향후 안양 관양고 분양주택, 광교 A17 지분적립형 분양주택 등 다양한 고품질의 주택을 지속적으로 공급할 계획이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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