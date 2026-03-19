사평빨래방·거점소독시설 등 점검

제279회 화순군의회 임시회 주요사업 현장방문 일환으로 진행된 거점소독시설 점검 모습. 화순군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

화순군의회는 18일 제279회 임시회 기간 중 소관 상임위원회별로 주요사업장을 방문해 현장의 목소리를 청취하고, 사업 추진 상황을 점검했다.

총무위원회(위원장 조명순)는 화순 사평빨래방과 화순군 생활문화센터를 현장방문했다. 화순 사평빨래방을 방문한 위원들은 운영 현황을 보고받고 시설 등을 둘러봤다.

위원들은 "화순 사평빨래방은 군민 만족도가 높은 화순군의 대표적인 생활밀착형 복지정책인 만큼, 연중 안정적으로 운영될 수 있도록 운영인력 확충 등 필요한 방안을 적극 모색해 달라"고 당부했다.

또 "강원랜드 사회공헌재단의 우수사례로 선정돼 지원을 받고 있는 만큼, 해당 지원이 지속될 수 있도록 노력해 달라"고 요청했다.

이어 화순군 생활문화센터를 방문한 위원들은 시설과 프로그램 운영 현황을 보고받고 "현재 주민자치회 등에서 운영 중인 프로그램과 유사·중복되지 않도록 조정하고, 청년층도 참여할 수 있도록 차별화된 프로그램 발굴에 힘써 달라"고 당부했다.

산업·건설위원회(위원장 조세현)는 화순군 거점소독시설과 능주 영벽정 파크골프장 조성사업 현장을 방문했다.

화순군 거점소독시설을 방문한 위원들은 시설개요 및 운영현황 보고를 받고 시설을 확인했다.

위원들은 "가축전염병으로 인한 축산농가의 피해가 발생하지 않도록 가축사육시설 출입 차량에 대한 방역소독을 철저히 해 달라"고 당부했다.

화순군 거점소독시설은 화순읍 다지리 595-3번지 일원에 위치하고 있으며, 구제역(FMD), 조류인플루엔자(AI), 아프리카돼지열병(ASF) 등 재난형 가축전염병 상시 차단을 위하여 가축사육 시설 출입 차량에 대한 방역소독과 통제를 연중 24시간 실시하고 있다.

이어 능주 영벽정 파크골프장 조성사업 현장을 방문한 위원들은 사업 현황을 보고받은 뒤 현장을 둘러보고, "파크골프장으로 들어오는 진입로 폭이 협소해 향후 교통혼잡이 우려되는 만큼 진입로 확장을 검토하고, 이용객들의 불편이 없도록 공사를 세심히 추진해 달라"고 당부했다.

능주 영벽정 파크골프장 조성사업은 18홀 규모의 파크골프장을 조성하는 사업으로, 오는 4월에 착공해 12월 준공 예정이다.

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한편, 제279회 화순군의회 임시회는 지난 16일 개회해 2026년도 제1회 추가경정 예산안, 조례안과 일반 안건 등을 심사하고 27일 본회의에서 최종 의결할 예정이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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