채널코퍼레이션은 임상욱 전 제논파트너스 파트너를 일본 지사 최고운영책임자(COO)로 영입했다고 19일 밝혔다.

임상욱 COO는 연세대학교에서 생명공학과 경영학을 전공하고, 일본 대표 IT 대기업 후지쯔에서 18년간 근무하며 전략 기획·마케팅·재무·해외 사업 개발 등에서 풍부한 실무 경험을 쌓았다. 재직 기간 중 글로벌 경영 전문가 양성 대학원 인시아드(INSEAD)에서 경영학석사(MBA)를 취득했으며, 이후 글로벌 사업 총괄 경험을 바탕으로 미국 B2B SaaS 전문 투자 펀드인 제논파트너스에서 아시아 총괄 파트너를 역임했다.

임상욱 채널코퍼레이션 최고운영책임자(COO). 채널코퍼레이션 AD 원본보기 아이콘

2023년에는 IT 컨설팅 기업 니호니움(Nihonium)을 창업해 국내 및 해외 스타트업 대상 일본 시장 진출 전략 도출과 현지 파트너십 구축을 지원했다. 또한 아산나눔재단이 운영하는 기업가정신 플랫폼 마루(MARU)에서 멘토로 활동하며 국내 리서치 기업 '오픈서베이', 미국 모바일 앱 마케팅 솔루션 기업 스플릿매트릭스(SplitMetrics) 등 유수 기업들의 일본 진출을 도왔다.

임 COO는 일본 IT 비즈니스 시장에 대한 높은 이해도와 태국, 싱가포르 등 아시아 권역에서의 사업 운영 경험을 바탕으로 채널코퍼레이션의 일본 고객사 확대와 글로벌 확장을 이끌기 위해 합류했다. 향후 일본 지사를 중심으로 글로벌 운영 체계 구축과 현지화 전략 고도화에 주력할 예정이다.

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임 COO는 "앞으로 일본을 넘어 세계 시장에서도 채널톡의 제품 경쟁력과 AX 기술력을 입증할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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