고전 희귀본부터 작가 친필·유품까지 매도·기증 접수

25~31일 접수…전문가 심의 거쳐 보존·전시 활용

광주문학관이 흩어져 있는 지역 문학의 기록을 한데 모은다. 고전 희귀본부터 작가의 친필 원고와 유품까지, 광주·전남 문학 자산을 체계적으로 보존·전시하기 위한 공개 수집이 시작된다.

광주문학관은 오는 25일부터 31일까지 광주문학 관련 사료의 매도·기증 신청을 받는다고 19일 밝혔다. 이번 공개 수집은 희소성과 사료적 가치가 높은 문헌과 문학자료 확보를 위해 추진된다.

광주문학관, 사료가치 높은 희귀 문헌·자료 공개 수집. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

대상은 ▲'대각국사문집', '경렴정집' 등 고전문학 희귀본 ▲'설강동요집', '김현승 시초' 등 주요 근현대 초판본 ▲'호남문화', '호남공론' 등 지역 문예지 및 정기간행물 ▲지역 작가 친필 원고, 편지, 졸업앨범 등 유일본 자료 ▲문학 관련 연극·영화 자료, 악보 원본 등이다.

수집된 자료는 분야별 전문가 심의를 거쳐 기증 또는 매입 여부가 결정된다. 기증자에게는 누리집 기증 내역 공개와 명패 부착 등 예우가 제공된다.

광주문학관은 최종 수집 자료를 체계적으로 보존 처리해 지역 문학사 연구와 전시 자료로 활용할 계획이다.

매도를 희망하는 개인·법인·단체는 광주시 누리집에 공고된 서식을 작성해 3월 25일부터 31일 오후 6시까지 전자우편으로 접수하면 된다. 자세한 사항은 광주시 문화유산자원과 독서진흥팀 광주문학관으로 문의하면 된다.

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전순희 문화유산자원과장은 "지역 문학 자산의 가치를 발굴하고 공유하기 위해 이번 공개 수집을 진행하는 만큼 문학자료를 소장한 시민들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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